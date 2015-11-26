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SEBASTIAN BACH — о реюнионе SKID ROW



В рамках недавнего интервью у SEBASTIAN BACH'a спросили, видит ли он себя в один прекрасный момент выступающим со SKID ROW, на что он ответил:



«Нет никаких причин не сделать этого — никаких. Когда эти ребята [из SKID ROW] пытаются сказать [обо мне]: "С ним трудно работать", позвольте мне просто повторить это ещё раз. Мы не были в одной комнате вместе с 1996 года. Заткнись, если ты думаешь, что знаешь, какой я. Ты ничего не знаешь о том, какой я. И "Gilmore Girls" думают, что со мной можно работать; Бродвей думает, что со мной можно работать; "Trailer Park Boys" думают, что со мной можно работать; GUNS N' ROSES думают, что я довольно крут. Мы не становимся моложе».



Далее Sebastian отметил, что воссоединение SKID ROW «должно» произойти «ради фанатов»:



«Тот факт, что мы всё ещё живы, и нам всем уже за 50, а ведь некоторым даже ближе к 60, чем другим, — однако для меня всё это выглядит как проявление эгоизма, что мы не вместе. Я могу сотрудничать с кем угодно. Я играю со всеми [смеётся] — кроме них».







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