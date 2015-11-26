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Sebastian Bach

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8 сен 2021 : 		 SEBASTIAN BACH — о реюнионе SKID ROW

18 авг 2021 : 		 SEBASTIAN BACH: «Не понимаю, зачем так политизировать вопрос вакцинации»

17 авг 2021 : 		 SEBASTIAN BACH: «У каждого должен быть вакцинный паспорт»

9 авг 2021 : 		 SEBASTIAN BACH заболел COVID-19 после полной вакцинации: «Я чувствую себя совершенно замечательно»

14 июн 2021 : 		 SEBASTIAN BACH: «2020 был хреновым годом!»

7 июн 2021 : 		 SEBASTIAN BACH опять цепляется к CHRIS JERICHO

3 июн 2021 : 		 SEBASTIAN BACH благодарит Байдена за то, что он вернул рок-н-ролл

21 апр 2021 : 		 SEBASTIAN BACH признался, что его меньше тянет к вину

6 апр 2021 : 		 SEBASTIAN BACH получил дозу

6 апр 2021 : 		 CHRIS JERICHO поздравил «старого друга» SEBASTIAN'a BACH'a

7 фев 2021 : 		 У SEBASTIAN BACH есть 14!

26 янв 2021 : 		 CHRIS JERICHO отвечает SEBASTIAN BACH

18 янв 2021 : 		 SEBASTIAN BACH опять цепляется к CHRIS'y JERICHO

11 янв 2021 : 		 SEBASTIAN BACH опять цепляется к CHRIS JERICHO

9 янв 2021 : 		 SEBASTIAN BACH взывает к ACE FREHLEY и TIM 'RIPPER' OWENS

10 дек 2020 : 		 Лидер ACCEPT — о работе с SEBASTIAN'ом BACH'ом

7 дек 2020 : 		 Участники KISS, CHEAP TRICK, FOO FIGHTERS желают здоровья гитаристу SEBASTIAN BACH

11 ноя 2020 : 		 У гитариста из группы SEBASTIAN'a BACH'a редкая форма лейкемии

20 окт 2020 : 		 CHRIS JERICHO ответил SEBASTIAN'у BACH'у

20 окт 2020 : 		 SEBASTIAN BACH опять сцепился с FOZZY

18 сен 2020 : 		 Кавер-версия RATT от SEBASTIAN BACH

10 сен 2020 : 		 SEBASTIAN BACH исполняет JUDAS PRIEST

12 авг 2020 : 		 SEBASTIAN BACH: «Те, кто сейчас дают концерты в США, продажные...»

9 авг 2020 : 		 SEBASTIAN BACH vs CHRIS JERICHO: эпизод пятый, или «Тамбовский волк тебе товарищ»

7 авг 2020 : 		 DEE SNIDER, SEBASTIAN BACH и MIKE PORTNOY критикуют директора SPOTIFY: «Маленький жадный сучонок»

2 авг 2020 : 		 SEBASTIAN BACH: «Мне не хватает мозгов в Белом Доме»
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SEBASTIAN BACH — о реюнионе SKID ROW



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В рамках недавнего интервью у SEBASTIAN BACH'a спросили, видит ли он себя в один прекрасный момент выступающим со SKID ROW, на что он ответил:

«Нет никаких причин не сделать этого — никаких. Когда эти ребята [из SKID ROW] пытаются сказать [обо мне]: "С ним трудно работать", позвольте мне просто повторить это ещё раз. Мы не были в одной комнате вместе с 1996 года. Заткнись, если ты думаешь, что знаешь, какой я. Ты ничего не знаешь о том, какой я. И "Gilmore Girls" думают, что со мной можно работать; Бродвей думает, что со мной можно работать; "Trailer Park Boys" думают, что со мной можно работать; GUNS N' ROSES думают, что я довольно крут. Мы не становимся моложе».

Далее Sebastian отметил, что воссоединение SKID ROW «должно» произойти «ради фанатов»:

«Тот факт, что мы всё ещё живы, и нам всем уже за 50, а ведь некоторым даже ближе к 60, чем другим, — однако для меня всё это выглядит как проявление эгоизма, что мы не вместе. Я могу сотрудничать с кем угодно. Я играю со всеми [смеётся] — кроме них».

SEBASTIAN BACH Says





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