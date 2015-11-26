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CHRIS JERICHO ответил SEBASTIAN'у BACH'у



CHRIS JERICHO ответил на новый выпад со стороны SEBASTIAN'a BACH'a по поводу тура "Fozzy Across America". Он просто процитировал оригинальное сообщение Bach'a и добавил ссылку на статью в Википедии про Иогана Себастьяна Баха, заметив, имя Bach'a тоже не особо оригинально (уроженец Канады Bach на самом деле Sebastian Bierk).







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