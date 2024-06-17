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*Гитарист BLACK SABBATH о риффе, который был для него особенн... 53
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Evanescence

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Основатель EVANESCENCE переосмысливает дебют



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По случаю 20-летия с момента выпуска дебютного альбома, гитарист EVANESCENCE Ben Moody решил переосмыслить песни из этого релиза и поделиться тем, что у него получилось, на своем канале. "Haunted" уже доступна для прослушивания.




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17 июн 2024
S
SS-ULTRA
Ну нафиг((
17 июн 2024
F
Fo0x
Ну во-первых новость с опозданием на год, во-вторых добавить глитча в вокал и ЕДМ а-ля "привет, молодость" вряд ли можно назвать переосмыслением. Совсем поехал мордатый, лучше бы что-нибудь в духе демок 1998-1999 сделал, вот там довольно мрачная годнота есть.

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