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*Вокалист JUDAS PRIEST: «Я люблю любовь и молитвы» 21
*Вокалист DEF LEPPARD: «Мне не нравится термин "тяжёлый метал... 20
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Evanescence

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Вокалист P.O.D. присоединился на сцене к EVANESCENCE



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Вокалист P.O.D. присоединился на сцене к EVANESCENCE в рамках выступления на фестивале Sonic Temple Art & Music и исполнил композицию "Bring Me To Life".




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20 май 2024
Corpsegrinder04
Лучше бы он из рояля выскочил. Вот тогда бы ещё можно было посмотреть.

просмотров: 247

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