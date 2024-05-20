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Вокалист P.O.D. присоединился на сцене к EVANESCENCE



Вокалист P.O.D. присоединился на сцене к EVANESCENCE в рамках выступления на фестивале Sonic Temple Art & Music и исполнил композицию "Bring Me To Life".







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