31 мар 2025



Вокалистка EVANESCENCE: «Мы много работаем над новым материалом»



Amy Lee в недавнем интервью рассказала о том, как родилась песня Afterlife, премьера которой состоялась 28 марта и которая вошла в мультик Netflix "Devil May Cry":



«Netflix через Мако [Александра Сивера], который работал над музыкой к сериалу "Devil May Cry", придумал идею записать такую песню, связался со мной и сказал: "Мы уже работали вместе над треком Lindsey Stirling во время пандемии". Я записала вокал, и мы общались по электронной почте. Я до сих пор не встречалась с ним лично. Но он сказал: "Зацени. Это будет круто? Ты бы спела?" И вот это уже переросло в совместную доработку песни, а затем в "Это песня EVANESCENCE. Давайте пригласим сюда группу. И давайте доведём дело до конца". И мы отправились в студию с продюсером Nick'ом Raskulinecz'ем, с которым мы записали два наших последних альбома и любим с ним работать. Он живёт рядом с нами, в Нэшвилле, так что мне легко и удобно, и я могу продолжать приезжать к нему и раздражать своим присутствием. Всё произошло как-то само собой, очень быстро».



Lee заявила, что она и её коллеги по группе EVANESCENCE очень рады новой музыке:



«Это первый из новых треков. Мы сейчас работаем над большим количеством песен для нового альбома, но этот трек получился благодаря Netflix, и мы были очень рады, что у нас появился повод сразу же приступить к работе».



На вопрос о том, готовится ли новый альбом EVANESCENCE, Amy ответила:



«Да. Пока у меня в планах нет определённой даты. Мы просто работаем. Мы закончили выступления в ноябре или около того, и сейчас занимаемся творчеством.



Когда мы планируем концерты и у нас появляется время между ними, например, у нас есть концерт в субботу, и у нас есть ещё один концерт, но он не раньше следующего четверга, потому что это фестивали или что-то ещё, то мы решаем: "Давайте останемся здесь, снимем квартиру, соберём инструменты и посмотрим, у кого есть идея". Так что мы делали кое-что из перечисленного, и в результате получилось весело и продуктивно. Мы выбрали несколько классных мест для таких посиделок. Мы работали в Италии. Но по-настоящему провести время в студии, сосредоточиться и найти время, чтобы превратить некоторые из этих идей в настоящие песни, всё это происходит уже довольно долгое время. Так что мы много готовим, очень и очень многое. У меня нет конкретной даты, но музыка будет выходить всё чаще и чаще».





