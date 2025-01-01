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*Лидер MEGADETH: «Рад, что ню-металл в прошлом» 127
*LORRAINE LEWIS: «40-летние рассказывают мне на OnlyFans, как... 42
*£16,700 за два билета на концерт BLACK SABBATH 41
*KIRK HAMMETT: «У меня есть 767 риффов для нового альбома MET... 41
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Evanescence

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31 мар 2025 : 		 Вокалистка EVANESCENCE: «Мы много работаем над новым материалом»

27 мар 2025 : 		 Новая песня EVANESCENCE

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17 июн 2024 : 		 Основатель EVANESCENCE переосмысливает дебют

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4 янв 2024 : 		 Новое видео EVANESCENCE

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31 авг 2023 : 		 Вокалистка EVANESCENCE: «Я рада, что и 20 лет спустя моя музыка нужна людям»

28 авг 2023 : 		 EVANESCENCE отметили юбилей Fallen

18 авг 2023 : 		 JOSEY SCOTT должен был записывать хит EVANESCENCE

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7 июл 2023 : 		 Основатель EVANESCENCE переосмысливает дебют

5 июн 2023 : 		 Вокалист PAPA ROACH присоединился на сцене к EVANESCENCE

29 май 2023 : 		 Основатель EVANESCENCE переосмысливает дебют

6 май 2023 : 		 Основатель EVANESCENCE переосмысливает дебют

10 апр 2023 : 		 EVANESCENCE получили бриллиантовую награду

27 мар 2023 : 		 Видео полного выступления EVANESCENCE

8 фев 2023 : 		 Профессиональное видео с выступления вокалистки EVANESCENCE в Ватикане

23 янв 2023 : 		 Косметика от EVANESCENCE

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|||| 31 мар 2025

Вокалистка EVANESCENCE: «Мы много работаем над новым материалом»



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Amy Lee в недавнем интервью рассказала о том, как родилась песня Afterlife, премьера которой состоялась 28 марта и которая вошла в мультик Netflix "Devil May Cry":

«Netflix через Мако [Александра Сивера], который работал над музыкой к сериалу "Devil May Cry", придумал идею записать такую песню, связался со мной и сказал: "Мы уже работали вместе над треком Lindsey Stirling во время пандемии". Я записала вокал, и мы общались по электронной почте. Я до сих пор не встречалась с ним лично. Но он сказал: "Зацени. Это будет круто? Ты бы спела?" И вот это уже переросло в совместную доработку песни, а затем в "Это песня EVANESCENCE. Давайте пригласим сюда группу. И давайте доведём дело до конца". И мы отправились в студию с продюсером Nick'ом Raskulinecz'ем, с которым мы записали два наших последних альбома и любим с ним работать. Он живёт рядом с нами, в Нэшвилле, так что мне легко и удобно, и я могу продолжать приезжать к нему и раздражать своим присутствием. Всё произошло как-то само собой, очень быстро».

Lee заявила, что она и её коллеги по группе EVANESCENCE очень рады новой музыке:

«Это первый из новых треков. Мы сейчас работаем над большим количеством песен для нового альбома, но этот трек получился благодаря Netflix, и мы были очень рады, что у нас появился повод сразу же приступить к работе».

На вопрос о том, готовится ли новый альбом EVANESCENCE, Amy ответила:

«Да. Пока у меня в планах нет определённой даты. Мы просто работаем. Мы закончили выступления в ноябре или около того, и сейчас занимаемся творчеством.

Когда мы планируем концерты и у нас появляется время между ними, например, у нас есть концерт в субботу, и у нас есть ещё один концерт, но он не раньше следующего четверга, потому что это фестивали или что-то ещё, то мы решаем: "Давайте останемся здесь, снимем квартиру, соберём инструменты и посмотрим, у кого есть идея". Так что мы делали кое-что из перечисленного, и в результате получилось весело и продуктивно. Мы выбрали несколько классных мест для таких посиделок. Мы работали в Италии. Но по-настоящему провести время в студии, сосредоточиться и найти время, чтобы превратить некоторые из этих идей в настоящие песни, всё это происходит уже довольно долгое время. Так что мы много готовим, очень и очень многое. У меня нет конкретной даты, но музыка будет выходить всё чаще и чаще».




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