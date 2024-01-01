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*Ñûíîê ×åñòåðà íàåõàë íà LINKINK PARK 84
*JON BON JOVI ñïàñ æåíùèíó 50
*Ìóçûêàíòû JANE'S ADDICTION ïîäðàëèñü íà ñöåíå 30
*Âèäåî ñ ïåðâîãî îôèöèàëüíîãî êîíöåðòà LINKIN PARK 26
*STEPHEN PEARCY: «OZZY ïðîñòî å...î!» 21
*Âîêàëèñò ANVIL: «9/11 íåáîñêðåáû óïàëè èç-çà ñàìîëåòîâ? Õà-õ... 18
*Ó ëèäåðà FOO FIGHTERS ðîäèëàñü äî÷êà. Íî åñòü íþàíñ 17
*U.D.O. îòêðûëè òóð ïî ÑýØýÝé 17
*Âîêàëèñòêà LINKIN PARK î ïîääåðæêå Äýííè Ìàñòåðñîíà 16
*Âîêàëèñò ANVIL: «Íó êàê îíè êðàñèâî ãðîõíóëè òðè çäàíèÿ, à?!... 14
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Evanescence

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19 ñåí 2024 : 		 EVANESCENCE íà÷íóò çàïèñü îñåíüþ

24 èþí 2024 : 		 Îñíîâàòåëü EVANESCENCE ïåðåîñìûñëèâàåò äåáþò

17 èþí 2024 : 		 Îñíîâàòåëü EVANESCENCE ïåðåîñìûñëèâàåò äåáþò

20 ìàé 2024 : 		 Âîêàëèñò P.O.D. ïðèñîåäèíèëñÿ íà ñöåíå ê EVANESCENCE

27 ÿíâ 2024 : 		 EVANESCENCE íàáðàëè ìèëëèàðä

4 ÿíâ 2024 : 		 Íîâîå âèäåî EVANESCENCE

29 íîÿ 2023 : 		 Âîêàëèñòêà EVANESCENCE: «50 CENT íåíàâèäèò ìåíÿ äî ìîçãà êîñòåé»

29 ñåí 2023 : 		 Ïåðåèçäàíèå EVANESCENCE âûéäåò îñåíüþ

3 ñåí 2023 : 		 Âîêàëèñòêà EVANESCENCE: «ß ìå÷òàëà îá Emma'å Anzai»

31 àâã 2023 : 		 Âîêàëèñòêà EVANESCENCE: «ß ðàäà, ÷òî è 20 ëåò ñïóñòÿ ìîÿ ìóçûêà íóæíà ëþäÿì»

28 àâã 2023 : 		 EVANESCENCE îòìåòèëè þáèëåé Fallen

18 àâã 2023 : 		 JOSEY SCOTT äîëæåí áûë çàïèñûâàòü õèò EVANESCENCE

31 èþë 2023 : 		 Îñíîâàòåëü EVANESCENCE ïåðåîñìûñëèâàåò äåáþò

7 èþë 2023 : 		 Îñíîâàòåëü EVANESCENCE ïåðåîñìûñëèâàåò äåáþò

5 èþí 2023 : 		 Âîêàëèñò PAPA ROACH ïðèñîåäèíèëñÿ íà ñöåíå ê EVANESCENCE

29 ìàé 2023 : 		 Îñíîâàòåëü EVANESCENCE ïåðåîñìûñëèâàåò äåáþò

6 ìàé 2023 : 		 Îñíîâàòåëü EVANESCENCE ïåðåîñìûñëèâàåò äåáþò

10 àïð 2023 : 		 EVANESCENCE ïîëó÷èëè áðèëëèàíòîâóþ íàãðàäó

27 ìàð 2023 : 		 Âèäåî ïîëíîãî âûñòóïëåíèÿ EVANESCENCE

8 ôåâ 2023 : 		 Ïðîôåññèîíàëüíîå âèäåî ñ âûñòóïëåíèÿ âîêàëèñòêè EVANESCENCE â Âàòèêàíå

23 ÿíâ 2023 : 		 Êîñìåòèêà îò EVANESCENCE

9 ÿíâ 2023 : 		 JEN MAJURA ÷åðåç ïîëãîäà ïîñëå óõîäà èç EVANESCENCE

6 ÿíâ 2023 : 		 Âîêàëèñòêà EVANESCENCE âûñòóïèëà â Âàòèêàíå

6 äåê 2022 : 		 EVANESCENCE ïîëó÷èëè áðèëëèàíòîâûé ñòàòóñ

30 íîÿ 2022 : 		 Âîêàëèñòêà EVANSCENCE î ñâîåé ïîçèöèè

23 íîÿ 2022 : 		 8-ëåòíèé CALEB HAYES âûñòóïèë ñ EVANESCENCE
Ïîêàçàòü äàëåå
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EVANESCENCE íà÷íóò çàïèñü îñåíüþ



zoom
Amy Lee â íåäàâíåì èíòåðâüþ ðàññêàçàëà î ïëàíàõ EVANESCENCE íà áëèæàéøåå âðåìÿ:

«Ìû ñåé÷àñ íàõîäèìñÿ â òâîð÷åñêîì ïîèñêå, íî åùå íå äîñòèãëè áîëüøèõ îáîðîòîâ. Ìû ìíîãî òâîðèì, è ó íàñ ïðîñòî òîííû èäåé. Òàê ÷òî ìû ñîáèðàåìñÿ âçÿòüñÿ çà äåëî âñåðüåç è îòïðàâèòüñÿ â ñòóäèþ â íîÿáðå äëÿ ïåðâîãî ðàóíäà. Ïåðâûé ðàóíä. «Ñòàíîâëåíèå íàñ êàê íàäåæíîãî ïàðòíåðà, ñïîñîáíîãî ïðîäâèãàòü àðòèñòîâ íà ìèðîâîé àðåíå»»

@aradiorock ENTREVISTA EVANESCENCE NO ROCK IN RIO 40 ANOS ðŸ¤˜ O festival comeÃ§ou no dia 13 de setembro e vai atÃ© o dia 22, com 7 dias de muita mÃºsica! Quem a gente encontra por aqui? ðŸ“¸ @alumio.live | @felipeliel #rockinrio#rockinrio40anos#rockinrio2024#89fm#89fmaradiorock#aradiorock#89aradiorock#festival#musica#rock#vivaorockâ™¬ som original - 89 A RÃ¡dio Rock






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Êîììåíòàðèè ìîãóò äîáàâëÿòü òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
Âû ìîæåòå çàðåãèñòðèðîâàòüñÿ íà ñàéòå èëè çàëîãèíèòüñÿ ÷åðåç ñîöèàëüíûå ñåòè (èêîíêè ââåðõó ñàéòà).



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