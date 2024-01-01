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Íîâîñòè
Íîâîñòè.Ðóñ
Âèäåî
Êîíöåðòû
Ðåïîðòàæè
Ãðóïïû
Ðåöåíçèè
Èíòåðâüþ
Ñòèëè
Ãðàôèêà
Ôîðóì
Ññûëêè
Êîíòàêòû
Ñûíîê ×åñòåðà íàåõàë íà LINKINK PARK
84
JON BON JOVI ñïàñ æåíùèíó
50
Ìóçûêàíòû JANE'S ADDICTION ïîäðàëèñü íà ñöåíå
30
Âèäåî ñ ïåðâîãî îôèöèàëüíîãî êîíöåðòà LINKIN PARK
26
STEPHEN PEARCY: «OZZY ïðîñòî å...î!»
21
Âîêàëèñò ANVIL: «9/11 íåáîñêðåáû óïàëè èç-çà ñàìîëåòîâ? Õà-õ...
18
Ó ëèäåðà FOO FIGHTERS ðîäèëàñü äî÷êà. Íî åñòü íþàíñ
17
U.D.O. îòêðûëè òóð ïî ÑýØýÝé
17
Âîêàëèñòêà LINKIN PARK î ïîääåðæêå Äýííè Ìàñòåðñîíà
16
Âîêàëèñò ANVIL: «Íó êàê îíè êðàñèâî ãðîõíóëè òðè çäàíèÿ, à?!...
14
Ôðàçà, èìÿ ãðóïïû
Ãðóïïû â ñòèëå
Acoustic
Adult Oriented
Alternative
Ambient
Angry
Art
Atmospheric
Avantgarde
Battle
Black
Blues
Brutal
Christian
Classic
Country
Cyber
Dark
Death
Doom
Drone
Electro
Epic
Ethereal
Ethno
Extreme
Fantasy
Folk
Funk
Fusion
Future
Glam
Gore
Gothic
Grind
Grunge
Hard
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Horror
Indie
Industrial
Instrumental
J
Jazz
Math
Medieval
Melodic
Metal
Modern
Neo
Neoclassic
New
Noise
Nu
Pagan
Pop
Post
Power
Progressive
Psychedelic
Punk
Rap
Ritual
Rock
Ska
Sludge
Space
Speed
Stoner
Symphonic
Synth
Technical
Thrash
Trip
Viking
Acoustic
Ambient
Blues
Body Music
Classic
Core
Death'n'Roll
Electro
Ethno
Folk
Fusion
Gothic
Hard 'n' Heavy
Industrial
Instrumental
Jazz
Metal
Neoclassic
Noise
Pop
Punk
Rock
Visual Kei
Wave
Äàòà :
ñ
ïî
Ñûíîê ×åñòåðà íàåõàë íà LINKINK PARK
84
JON BON JOVI ñïàñ æåíùèíó
50
Ìóçûêàíòû JANE'S ADDICTION ïîäðàëèñü íà ñöåíå
30
Âèäåî ñ ïåðâîãî îôèöèàëüíîãî êîíöåðòà LINKIN PARK
26
STEPHEN PEARCY: «OZZY ïðîñòî å...î!»
21
âñå íîâîñòè ãðóïïû
Evanescence
ÑØÀ
Gothic Rock
Gothic Metal
http://www.evanescence.com
Myspace:
http://www.myspace.com/evanescence
Facebook:
https://www.facebook.com/pg/Evanescence
19 ñåí 2024
:
EVANESCENCE íà÷íóò çàïèñü îñåíüþ
24 èþí 2024
:
Îñíîâàòåëü EVANESCENCE ïåðåîñìûñëèâàåò äåáþò
17 èþí 2024
:
Îñíîâàòåëü EVANESCENCE ïåðåîñìûñëèâàåò äåáþò
20 ìàé 2024
:
Âîêàëèñò P.O.D. ïðèñîåäèíèëñÿ íà ñöåíå ê EVANESCENCE
27 ÿíâ 2024
:
EVANESCENCE íàáðàëè ìèëëèàðä
4 ÿíâ 2024
:
Íîâîå âèäåî EVANESCENCE
29 íîÿ 2023
:
Âîêàëèñòêà EVANESCENCE: «50 CENT íåíàâèäèò ìåíÿ äî ìîçãà êîñòåé»
29 ñåí 2023
:
Ïåðåèçäàíèå EVANESCENCE âûéäåò îñåíüþ
3 ñåí 2023
:
Âîêàëèñòêà EVANESCENCE: «ß ìå÷òàëà îá Emma'å Anzai»
31 àâã 2023
:
Âîêàëèñòêà EVANESCENCE: «ß ðàäà, ÷òî è 20 ëåò ñïóñòÿ ìîÿ ìóçûêà íóæíà ëþäÿì»
28 àâã 2023
:
EVANESCENCE îòìåòèëè þáèëåé Fallen
18 àâã 2023
:
JOSEY SCOTT äîëæåí áûë çàïèñûâàòü õèò EVANESCENCE
31 èþë 2023
:
Îñíîâàòåëü EVANESCENCE ïåðåîñìûñëèâàåò äåáþò
7 èþë 2023
:
Îñíîâàòåëü EVANESCENCE ïåðåîñìûñëèâàåò äåáþò
5 èþí 2023
:
Âîêàëèñò PAPA ROACH ïðèñîåäèíèëñÿ íà ñöåíå ê EVANESCENCE
29 ìàé 2023
:
Îñíîâàòåëü EVANESCENCE ïåðåîñìûñëèâàåò äåáþò
6 ìàé 2023
:
Îñíîâàòåëü EVANESCENCE ïåðåîñìûñëèâàåò äåáþò
10 àïð 2023
:
EVANESCENCE ïîëó÷èëè áðèëëèàíòîâóþ íàãðàäó
27 ìàð 2023
:
Âèäåî ïîëíîãî âûñòóïëåíèÿ EVANESCENCE
8 ôåâ 2023
:
Ïðîôåññèîíàëüíîå âèäåî ñ âûñòóïëåíèÿ âîêàëèñòêè EVANESCENCE â Âàòèêàíå
23 ÿíâ 2023
:
Êîñìåòèêà îò EVANESCENCE
9 ÿíâ 2023
:
JEN MAJURA ÷åðåç ïîëãîäà ïîñëå óõîäà èç EVANESCENCE
6 ÿíâ 2023
:
Âîêàëèñòêà EVANESCENCE âûñòóïèëà â Âàòèêàíå
6 äåê 2022
:
EVANESCENCE ïîëó÷èëè áðèëëèàíòîâûé ñòàòóñ
30 íîÿ 2022
:
Âîêàëèñòêà EVANSCENCE î ñâîåé ïîçèöèè
23 íîÿ 2022
:
8-ëåòíèé CALEB HAYES âûñòóïèë ñ EVANESCENCE
19 íîÿ 2022
:
Ó âîêàëèñòêè EVANESCENCE åñòü èäåÿ, êàê îòìåòèòü þáèëåé "Fallen"
15 ñåí 2022
:
SONNY SANDOVAL ïðèñîåäèíèëñÿ íà ñöåíå ê EVANESCENCE
24 àâã 2022
:
Õèò EVANESCENCE âåðíóëñÿ â ÷àðòû
19 àâã 2022
:
Âîêàëèñòêà EVANESCENCE — î ðàññòàâàíèè ñ ãèòàðèñòêîé: «Èíîãäà íóæíî ïðîñòî ïðèñëóøàòüñÿ ê ãîëîñó Âñåëåííîé»
13 èþë 2022
:
Âîêàëèñòêà EVANESCENCE â íîâîì âèäåî LINDSEY STIRLING
26 èþí 2022
:
Áûâøàÿ ãèòàðèñòêà EVANESCENCE: «ß âñ¸ åù¸ â øîêå»
23 èþí 2022
:
AMY LEE è DAVE STEWART èñïîëíÿþò "Love Hurts"
12 èþí 2022
:
Ïðîôåññèîíàëüíîå âèäåî ñ âûñòóïëåíèÿ EVANESCENCE
6 èþí 2022
:
EVANESCENCE äåáþòèðîâàëè â íîâîì ñîñòàâå
24 ìàé 2022
:
EVANESCENCE ïðåäñòàâèëè íîâûé ñîñòàâ
24 ìàé 2022
:
JEN MAJURA — îá óõîäå èç EVANESCENCE: «Ýòî íå ìî¸ ðåøåíèå»
24 ìàé 2022
:
EVANESCENCE ðàññòàëèñü ñ ãèòàðèñòêîé
17 ôåâ 2022
:
Íîâûé äàòû âûñòóïëåíèé EVANESCENCE è WITHIN TEMPTATION
13 ôåâ 2022
:
Òóð EVANESCENCE è WITHIN TEMPTATION âíîâü îòëîæåí
3 ôåâ 2022
:
Êëèï EVANESCENCE íàáðàë ìèëëèàðä
20 ÿíâ 2022
:
Âîêàëèñòêè EVANESCENCE è HALESTORM èñïîëíèëè LINKIN PARK
21 äåê 2021
:
Âîêàëèñòêà EVANESCENCE ïðèçûâàåò íà äîçó
18 äåê 2021
:
Êàâåð-âåðñèÿ THE BEATLES îò EVANESCENCE
14 äåê 2021
:
EVANESCENCE ïðåðâàëè òóð èç-çà COVID
7 íîÿ 2021
:
Âîêàëèñòêè EVANESCENCE è HALESTORM èñïîëíèëè LINKIN PARK
28 îêò 2021
:
Âòîðàÿ ÷àñòü êîìèêñîâ îò EVANESCENCE
2 îêò 2021
:
EVANESCENCE âìåñòå ñ INCENDIUM è SWEET ïðåäñòàâèëè NFT
10 ñåí 2021
:
Âîêàëèñòêà EVANESCENCE â ïîðÿäêå!
28 èþë 2021
:
Âîêàëèñòêà EVANESCENCE — îá îòíîøåíèÿõ ñ âîêàëèñòêîé HALESTORM
25 èþë 2021
:
Âîêàëèñòêà EVANESCENCE: «ß ëþáëþ êîíòðàñòû â ìóçûêå»
2 èþë 2021
:
Âîêàëèñòêà EVANESCENCE: «Íà ñöåíå ÿ äðóãàÿ»
15 èþí 2021
:
Âîêàëèñòêà EVANESCENCE — î ñèòóàöèè íà Knotfest â Ìåêñèêå
14 ìàé 2021
:
Âîêàëèñòêà EVANESCENCE — î ñîçäàíèè "Bring Me To Life"
13 ìàé 2021
:
EVANESCENCE â "The Kelly Clarkson Show"
19 àïð 2021
:
Íîâîå âèäåî EVANESCENCE
14 àïð 2021
:
Òóð EVANESCENCE è WITHIN TEMPTATION ïåðåíåñåí íà 2022 ãîä
7 àïð 2021
:
EVANESCENCE ñòàëè ïåðâûìè â iTunes
31 ìàð 2021
:
Âîêàëèñòêà EVANESCENCE: «Èç íàñ õîòåëè ñäåëàòü LINKIN PARK ñ æåíñêèì âîêàëîì»
25 ìàð 2021
:
Âîêàëèñòêà EVANESCENCE: «Áèëëè Àéëèø âäîõíîâëÿëà íà ñîçäàíèå ìàòåðèàëà»
16 ìàð 2021
:
EVANESCENCE âûïóñêàþò ñåðèþ ãðàôè÷åñêèõ íîâåëë
6 ìàð 2021
:
Íîâàÿ ïåñíÿ EVANESCENCE
23 ôåâ 2021
:
EVANESCENCE â "Jimmy Kimmel Live!"
23 ÿíâ 2021
:
Âîêàëèñòêà EVANESCENCE äåëèòñÿ ñîêðîâåííûì
31 äåê 2020
:
Âîêàëèñòêà EVANESCENCE: «ß íà÷èíàëà ýòîò ïóòü íå ðàäè ñëàâû»
27 äåê 2020
:
Âîêàëèñòêà EVANESCENCE: «Ìû äîëæíû äåéñòâîâàòü êàê ïîëíîöåííàÿ ñåìüÿ»
4 äåê 2020
:
Íîâàÿ ïåñíÿ EVANESCENCE
25 íîÿ 2020
:
Âîêàëèñòêà EVANESCENCE: «Ñìîòðåòü ïðàâäå â ãëàçà — åäèíñòâåííûé ïóòü ê èñöåëåíèþ»
18 íîÿ 2020
:
EVANESCENCE äàäóò îíëàéí-êîíöåðò
17 íîÿ 2020
:
Âîêàëèñòêà EVANESCENCE — î ñâîåé ýâîëþöèè
5 îêò 2020
:
Âîêàëèñòêà EVANESCENCE: «Ìóçûêà èñöåëÿåò ìî¸ ñåðäöå»
1 îêò 2020
:
Ïðîôåññèîíàëüíîå âèäåî ñ âûñòóïëåíèÿ âîêàëèñòêè EVANESCENCE è WAGAKKIBAND
25 ñåí 2020
:
EVANESCENCE ïðîâåäóò âèðòóàëüíûé êîíöåðò â îêòÿáðå
11 ñåí 2020
:
Âîêàëèñòêà EVANESCENCE — î äëèòåëüíîé ïàóçå ìåæäó àëüáîìàìè
6 ñåí 2020
:
Âîêàëèñòêà EVANESCENCE: «Áûëî áû íå÷åñòíî ïåðåä ñàìîé ñîáîé ìîë÷àòü»
29 àâã 2020
:
Íîâîå âèäåî EVANESCENCE
27 àâã 2020
:
Íà íîâîì àëüáîìå EVANESCENCE áóäåò ìíîãî ãèòàð
20 àâã 2020
:
Âîêàëèñòêà EVANESCENCE — î ñâî¸ì ðåøåíèè çàãîâîðèòü î ïîëèòèêå
14 àâã 2020
:
LZZY HALE, TAYLOR MOMSEN, SHARON DEN ADEL â íîâîì òðåêå EVANESCENCE
4 èþë 2020
:
Íîâîå âèäåî EVANESCENCE
1 èþë 2020
:
Íîâàÿ ïåñíÿ EVANESCENCE
27 èþí 2020
:
EVANESCENCE âûïóñòÿò íîâûé ñèíãë
23 èþí 2020
:
Òóð EVANESCENCE è WITHIN TEMPTATION ïåðåíåñ¸í íà ñåíòÿáðü 2021 ãîäà
12 èþí 2020
:
Âîêàëèñòêà EVANESCENCE èñïîëíÿåò êàâåð-âåðñèþ õèòà BANANARAMA
5 èþí 2020
:
Âîêàëèñòêà EVANESCENCE êðèòèêóåò Òðàìïà
28 ìàé 2020
:
Âîêàëèñòêà EVANESCENCE — î òîì, êàê ñîõðàíèòü äóøåâíîå ñïîêîéñòâèå
19 ìàé 2020
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Âîêàëèñòêà EVANESCENCE è LINDSEY STIRLING çàïèñàëè òðåê âìåñòå
17 ìàé 2020
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Íîâûé àëüáîì EVANESCENCE âûéäåò â ýòîì ãîäó
24 àïð 2020
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Íîâîå âèäåî EVANESCENCE
19 àïð 2020
:
Íàçâàíèå íîâîãî àëüáîìà EVANESCENCE
12 àïð 2020
:
Ãèòàðèñòêà EVANESCENCE — î ôýíàõ, ñíèìàþùèõ êîíöåðòû öåëèêîì íà òåëåôîí
26 ìàð 2020
:
Âîêàëèñòêà EVANESCENCE èñïîëíÿåò Óèòíè Õüþñòîí
17 ìàð 2020
:
EVANESCENCE è WITHIN TEMPTATION îòìåíèëè åâðîïåéñêèé òóð
13 ôåâ 2020
:
Âîêàëèñòêà EVANESCENCE: «ß íèêîãäà íå ñêëîíþñü ïåðåä äèêòàòîðîì»
10 ÿíâ 2020
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Êàâåð-âåðñèÿ FLEETWOOD MAC îò EVANESCENCE
15 äåê 2019
:
EVANESCENCE íà÷íóò çàïèñü â 2020
3 äåê 2019
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Áàðàáàíùèê EVANESCENCE î òîëïå â Ìåêñèêå
22 íîÿ 2019
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Êàâåð-âåðñèÿ FLEETWOOD MAC îò EVANESCENCE
18 ñåí 2019
:
EVANESCENCE è WITHIN TEMPTATION åäóò â ñîâìåñòíûé òóð â Åâðîïå
22 ìàé 2019
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Âîêàëèñòêà EVANESCENCE: «Ìû ãîòîâû ê ðàáîòå íàä àëüáîìîì»
15 ìàé 2019
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EVANESCENCE: «Êîíöåðòû ýòîãî ãîäà ñòàíóò ïîâîäîì äëÿ íîâîãî àëüáîìà»
10 îêò 2018
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Íîâîå âèäåî èç êîíöåðòíîãî ðåëèçà EVANESCENCE
5 îêò 2018
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Íîâûé âèäåîêëèï èç êîíöåðòíîãî àëüáîìà EVANESCENCE
20 ñåí 2018
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Âèäåî èç êîíöåðòíîãî ðåëèçà EVANESCENCE
11 ñåí 2018
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Ðàññêàç î ñåâåðîàìåðèêàíñêîì òóðå EVANESCENCE
14 àâã 2018
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EVANESCENCE è LINDSEY STIRLING èñïîëíèëè êàâåð-âåðñèþ OZZY OSBOURNE
8 àâã 2018
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Êîíöåðòíûé ðåëèç EVANESCENCE âûéäåò îñåíüþ
9 èþí 2018
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LINDSEY STIRLING â íîâîì âèäåî EVANESCENCE
21 ìàð 2018
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Âèíèë EVANESCENCE âûéäåò âåñíîé
14 ôåâ 2018
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Âîêàëèñòêà EVANESCENCE ðàññêàçàëà î ïåðåðûâàõ â äåÿòåëüíîñòè
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Âèäåî ñ âûñòóïëåíèÿ EVANESCENCE
2 íîÿ 2017
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Âîêàëèñòêà EVANESCENCE âûèãðàëà ñóä
28 îêò 2017
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Îðêåñòðîâàÿ âåðñèÿ îò EVANESCENCE
19 îêò 2017
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Íîâîå âèäåî EVANESCENCE
18 îêò 2017
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Âèäåî ïîëíîãî âûñòóïëåíèÿ EVANESCENCE ñ îðêåñòðîì
1 îêò 2017
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Ðàññêàç î ñîçäàíèè íîâîãî àëüáîìà EVANESCENCE
21 ñåí 2017
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Ðàññêàç î ñîçäàíèè íîâîãî àëüáîìà EVANESCENCE
15 ñåí 2017
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Íîâûé ñèíãë EVANESCENCE
22 àâã 2017
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Ãèòàðèñòêà EVANESCENCE çàïèøåò ñîëüíûé àëüáîì
18 àâã 2017
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Íîâàÿ âåðñèÿ ïåñíè EVANESCENCE
26 èþë 2017
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Âèäåî ñ âûñòóïëåíèÿ EVANESCENCE
23 èþí 2017
:
Âîêàëèñòêà EVANESCENCE î íîâîì ïðîåêòå
20 èþí 2017
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Íîâûé àëüáîì "âûâîäèò òâîð÷åñòâî EVANESCENCE íà ïðèíöèïèàëüíî íîâûé óðîâåíü", óâåðåíà AMY LEE
23 ìàé 2017
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Âîêàëèñòêà EVANESCENCE î Êðèñå Êîðíåëëå
12 ìàé 2017
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EVANESCENCE îáúÿâèëè íàçâàíèå àëüáîìà
3 ìàé 2017
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Âîêàëèñòêà EVANESCENCE î íîâîì ïðîåêòå
27 ìàð 2017
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Íîâîå âèäåî âîêàëèñòêè EVANESCENCE
24 ìàð 2017
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EVANESCENCE ðàáîòàþò íàä óíèêàëüíûì ïðîåêòîì
18 ìàð 2017
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Íîâàÿ ïåñíÿ âîêàëèñòêè EVANESCENCE
17 ôåâ 2017
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Íîâàÿ ïåñíÿ EVANESCENCE
15 ôåâ 2017
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EVANESCENCE ðàáîòàþò íàä íîâûì ìàòåðèàëîì
12 ôåâ 2017
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Âîêàëèñòêà EVANESCENCE âûïóñòèëà ñîëüíûé ñèíãë
3 ôåâ 2017
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JEN MAJURA î âîçìîæíîì íîâîì ìàòåðèàëå EVANESCENCE
22 íîÿ 2016
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Ïîñëåäíèé êîíöåðò â òóðå EVANESCENCE â ïðÿìîì ýôèðå
21 íîÿ 2016
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EVANESCENCE èñïîëíèëè êàâåð-âåðñèþ õèòà MICHAEL JACKSON
16 íîÿ 2016
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EVANESCENCE èñïîëíèëè íîâóþ ïåñíþ
21 îêò 2016
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Âîêàëèñòêà EVANESCENCE î âûïóñêå äåìî-ìàòåðèàëîâ
16 îêò 2016
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EVANESCENCE ðàáîòàþò íàä ÷åì-òî îñîáåííûì
12 îêò 2016
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EVANESCENCE âûïóñêàþò áîêñ-ñåò
1 îêò 2016
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Íîâîå âèäåî âîêàëèñòêè EVANESCENCE
8 ñåí 2016
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Íîâîå âèäåî âîêàëèñòêè EVANESCENCE
17 àâã 2016
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Âîêàëèñòêà EVANESCENCE âûïóñêàåò àëüáîì äëÿ äåòåé
1 ìàé 2016
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EVANESCENCE ïî÷òèëè ïàìÿòü Ïðèíñà
22 àïð 2016
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Ãèòàðèñòêà EVANESCENCE âñïîìèíàåò Ïðèíñà
12 àïð 2016
:
Âîêàëèñòêà EVANESCENCE çàïèñàëà ïåñíþ ê ôèëüìó
9 ÿíâ 2016
:
Ãèòàðèñòêà EVANESCENCE èñïîëíÿåò îäèí èç õèòîâ ãðóïïû
17 äåê 2015
:
Êàâåð-âåðñèÿ CHRIS ISAAK îò âîêàëèñòêè EVANESCENCE
2 äåê 2015
:
Êàâåð-âåðñèÿ LED ZEPPELIN îò âîêàëèñòêè EVANESCENCE
20 íîÿ 2015
:
Âèäåî ñ âûñòóïëåíèÿ EVANESCENCE
18 íîÿ 2015
:
Êàâåð-âåðñèÿ U2 îò âîêàëèñòêè EVANESCENCE
31 îêò 2015
:
Âîêàëèñòêà EVANESCENCE: "Íèêàêèõ ïëàíîâ ïî çàïèñè íîâîãî ìàòåðèàëà íåò"
28 îêò 2015
:
Êàâåð-âåðñèÿ PORTISHEAD îò âîêàëèñòêè EVANESCENCE
3 îêò 2015
:
Êîëûáåëüíûå îò EVANESCENCE
16 ñåí 2015
:
Âîêàëèñòêà EVANESCENCE ïðèíèìàëà ó÷àñòèå â ñîçäàíèè ñàóíäòðåêà
10 àâã 2015
:
Ïåðåìåíû â EVANESCENCE
21 èþë 2015
:
EVANESCENCE îòûãðàþò åùå òðè øîó â 2015
3 ìàé 2015
:
EVANESCENCE íà àðôàõ
28 àïð 2015
:
EVANESCENCE âûñòóïÿò íà OZZFEST JAPAN
20 àïð 2015
:
JOHN LECOMPT îá óõîäå èç EVANESCENCE
28 äåê 2014
:
AMY LEE "áûëî áû ñêó÷íî" çàíèìàòüñÿ EVANESCENCE âñþ æèçíü
29 ñåí 2014
:
AMY LEE: «ß íèêîãäà íå ãîâîðèëà, ÷òî ñ EVANESCENCE ïîêîí÷åíî»
27 àâã 2014
:
Íîâàÿ ïåñíÿ âîêàëèñòêè EVANESCENCE
24 àâã 2014
:
Òèçåð íîâîé ïåñíè âîêàëèñòêè EVANESCENCE
14 àâã 2014
:
Ó AMY LEE «íåò íèêàêèõ ïëàíîâ îòíîñèòåëüíî» EVANESCENCE
13 àâã 2014
:
Òèçåð ñîëüíîãî àëüáîìà âîêàëèñòêè EVANESCENCE
7 àâã 2014
:
Âîêàëèñòêà EVANESCENCE âûïóñêàåò íîâûé ðåëèç â àâãóñòå
29 èþë 2014
:
Âîêàëèñòêà EVANESCENCE ðîäèëà ïåðâîãî ðåáåíêà
27 ìàð 2014
:
Âîêàëèñòêà EVANESCENCE: «ß ñâîáîäíûé è íåçàâèñèìûé ìóçûêàíò»
22 ÿíâ 2014
:
Âîêàëèñòêà EVANESCENCE áåðåìåííà
20 ÿíâ 2014
:
Âîêàëèñòêà EVANESCENCE çàïèñàëà ñàóíäòðåê
6 ÿíâ 2014
:
Âîêàëèñòêà EVANESCENCE ïîäàëà èñê ïðîòèâ WIND-UP
6 ìàð 2013
:
EVANESCENCE îòìåòÿò äåñÿòèëåòèå "Fallen"
15 ôåâ 2013
:
Íîâîå âèäåî EVANESCENCE
29 ÿíâ 2013
:
Áûâøèé ãèòàðèñò EVANESCENCE ïîäàë èñê ïðîòèâ ìåíåäæìåíòà
18 ÿíâ 2013
:
Íîâîå âèäåî EVANESCENCE
20 ñåí 2012
:
EVANESCENCE âîçüìóò ïàóçó ïîñëå òóðà ïî Áðèòàíèè
11 ñåí 2012
:
Âåðñèÿ 'My Immortal' EVANESCENCE îò Ben'a Moody
24 àâã 2012
:
Âîêàëèñòêà EVANESCENCE ñêàçàëà, ÷òî õî÷åò çàâåñòè ñåìüþ
5 àâã 2012
:
Âèäåî ñ âûñòóïëåíèÿ EVANESCENCE
21 èþí 2012
:
Âîêàëèñòêà EVANESCENCE: "Ãëàâíûì äëÿ ìåíÿ âñåãäà áûëà ìóçûêà"
3 èþí 2012
:
Âèäåî ïîëíîãî êîíöåðòà EVANESCENCE ñ Rock Am Ring
26 ìàé 2012
:
Ïðîôåññèîíàëüíîå âèäåî ñ âûñòóïëåíèÿ EVANESCENCE
12 ìàé 2012
:
Îôèöèàëüíîå “lyric video” EVANESCENCE
15 àïð 2012
:
Âîêàëèñòêà HALESTORM âçÿëà èíòåðâüþ ó âîêàëèñòêè EVANESCENCE
14 ôåâ 2012
:
Ó áàñèñòà EVANESCENCE óêðàëè ðåäêèé áàñ
4 ôåâ 2012
:
EVANESCENCE âûñòóïèëè â "Conan"
25 ÿíâ 2012
:
Íîâîå âèäåî EVANESCENCE
13 äåê 2011
:
EVANESCENCE âûñòóïèëè íà âðó÷åíèè íîáåëåâñêîé ïðåìèè ìèðà
6 äåê 2011
:
EVANESCENCE íàíÿëè ðåæèññåðà DEAN`à KARR`à äëÿ ñúåìîê âèäåîêëèïà 'My Heart Is Broken'
27 îêò 2011
:
Áûâøèé ãèòàðèñò EVANESCENCE î íîâîì àëüáîìå "EVANESCENCE"
14 îêò 2011
:
EVANESCENCE â 'Jimmy Kimmel Live!'
3 îêò 2011
:
Âèäåî ïîëíîãî êîíöåðòà EVANESCENCE
22 ñåí 2011
:
Âîêàëèñòêà EVANESCENCE íà îáëîæêå íîìåðà 'Hottest Chicks In Hard Rock'
17 ñåí 2011
:
Íîâàÿ ïåñíÿ EVANESCENCE
14 ñåí 2011
:
Íîâîå âèäåî EVANESCENCE
31 àâã 2011
:
Îáëîæêà íîâîãî àëüáîìà EVANESCENCE
18 àâã 2011
:
Âèäåî ñ âûñòóïëåíèÿ EVANESCENCE
9 àâã 2011
:
EVANESCENCE ïðåäñòàâèëè íîâûé òðåê
13 èþë 2011
:
Ôðàãìåíò íîâîãî ñèíãëà EVANESCENCE
27 èþí 2011
:
Âîêàëèñòêà EVANESCENCE î íîâîì äèñêå
21 èþí 2011
:
Âîêàëèñòêà EVANESCENCE î íîâîì äèñêå
14 èþí 2011
:
Íîâûé àëüáîì EVANESCENCE âûéäåò â îêòÿáðå
11 àïð 2011
:
Ãèòàðèñò SEETHER âåðíóëñÿ â EVANESCENCE
4 àïð 2011
:
EVANESCENCE íà÷íóò çàïèñü íà ñëåäóþùåé íåäåëå
8 èþë 2010
:
Âûõîä íîâîãî àëüáîìà EVANESCENCE îòëîæåí
16 ìàð 2010
:
Ñèíãë EVANESCENCE "Bring Me To Life" ïîëó÷èë ïëàòèíîâûé ñòàòóñ
3 ìàð 2010
:
EVANESCENCE îòïðàâÿòñÿ â ñòóäèþ íà ýòîé íåäåëå
18 àâã 2009
:
Âîêàëèñòêà EVANESCENCE: "Ìû òàê ìíîãî ñî÷èíèëè ýòèì ëåòîì!"
25 èþí 2009
:
Âîêàëèñòêà EVANESCENCE: "Æäèòå íîâûõ ïåñåí â ñëåäóþùåì ãîäó"
17 ôåâ 2009
:
Âîêàëèñòêà EVANESCENCE ïîÿâèòñÿ â ìóçûêàëüíîì øîó
19 äåê 2008
:
Áâûøèé ãèòàðèñò EVANESCENCE âûïóñòèò ñîëüíûé àëüáîì
9 îêò 2008
:
Âûøåë ñàêñîôîííûé òðèáüþò EVANESCENCE
21 ñåí 2007
:
Áûâøèå ÷ëåíû EVANESCENCE ðàáîòàþò íàä ìàòåðèàëîì äëÿ CELINE DION
14 ñåí 2007
:
Íîâîå âèäåî îò EVANESCENCE
13 èþí 2007
:
EVANESCENCE âïåðâûå ïîñåòÿò Ðîññèþ
7 èþí 2007
:
EVANESCENCE: Äîñòóïíî âèäåî ñ âûñòóïëåíèå íà Rock Am Ring
2 èþí 2007
:
Âèäåî EVANESCENCE íà ôåñòèâàëå Pinkpop
18 ìàé 2007
:
Áûâøèé áàðàáàíùèê EVANESCENCE âûñòàâèë íà ïðîäàæó íàãðàäû ãðóïïû
18 ìàé 2007
:
EVANESCENCE àíîíñèðîâàëè íîâûé ñîñòàâ
10 ìàé 2007
:
Âîêàëèñòêà EVANESCENCE âûøëà çàìóæ
7 ìàé 2007
:
EVANESCENCE óâîëèëè ãèòàðèñòà; áàðàáàíùèê óõîäèò
9 àïð 2007
:
Íîâîå âèäåî EVANESCENCE
29 ìàð 2006
:
EVANESCENCE çàêàí÷èâàþò ñâåäåíèå íîâîãî àëüáîìà
ñåãîäíÿ
EVANESCENCE íà÷íóò çàïèñü îñåíüþ
Amy Lee â íåäàâíåì èíòåðâüþ ðàññêàçàëà î ïëàíàõ EVANESCENCE íà áëèæàéøåå âðåìÿ:
«Ìû ñåé÷àñ íàõîäèìñÿ â òâîð÷åñêîì ïîèñêå, íî åùå íå äîñòèãëè áîëüøèõ îáîðîòîâ. Ìû ìíîãî òâîðèì, è ó íàñ ïðîñòî òîííû èäåé. Òàê ÷òî ìû ñîáèðàåìñÿ âçÿòüñÿ çà äåëî âñåðüåç è îòïðàâèòüñÿ â ñòóäèþ â íîÿáðå äëÿ ïåðâîãî ðàóíäà. Ïåðâûé ðàóíä. «Ñòàíîâëåíèå íàñ êàê íàäåæíîãî ïàðòíåðà, ñïîñîáíîãî ïðîäâèãàòü àðòèñòîâ íà ìèðîâîé àðåíå»»
@aradiorock
ENTREVISTA EVANESCENCE NO ROCK IN RIO 40 ANOS ðŸ¤˜ O festival comeÃ§ou no dia 13 de setembro e vai atÃ© o dia 22, com 7 dias de muita mÃºsica! Quem a gente encontra por aqui? ðŸ“¸ @alumio.live | @felipeliel
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â™¬ som original - 89 A RÃ¡dio Rock
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Êîììåíòàðèè ìîãóò äîáàâëÿòü òîëüêî
çàðåãèñòðèðîâàííûå
ïîëüçîâàòåëè.
Âû ìîæåòå çàðåãèñòðèðîâàòüñÿ íà ñàéòå èëè çàëîãèíèòüñÿ ÷åðåç
ñîöèàëüíûå ñåòè
(èêîíêè ââåðõó ñàéòà).
Ñîîáùåíèé íåò
ïðîñìîòðîâ: 52
1997-2024 © Russian Darkside e-Zine.
Åñëè âû íàøëè íà ýòîé ñòðàíèöå îøèáêó èëè åñòü êîììåíòàðèè è ïîæåëàíèÿ, òî
ñîîáùèòå íàì îá ýòîì
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Íîâîñòè ÑÍÃ
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Èíòåðâüþ
Ñòèëè
Ãðàôèêà
Êèíî
Ëèòåðàòóðà
Ññûëêè
Ôîðóì
Áëîãè
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Êîíòàêòû
Âû ìîæåòå çàðåãèñòðèðîâàòüñÿ íà ñàéòå èëè çàëîãèíèòüñÿ ÷åðåç ñîöèàëüíûå ñåòè (èêîíêè ââåðõó ñàéòà).
Ñîîáùåíèé íåò