Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Альбом METALLICA "Master Of Puppets" назван лучшим металл-ди... 120
*TED NUGENT: «Люблю я оленину!» 44
*MAX CAVALERA о реюнионе SEPULTURA 30
*GENE SIMMONS о курении, выпивке и наркотиках: «Шмекель работ... 29
*Лидер ACCEPT о жизни в ЭсЭшЭй 19
*Лидер DEICIDE: «Политики и религиозные деятели превратились ... 17
*Новый альбом CAVALERA доступен для прослушивания 15
*Видео полного выступления SCORPIONS 12
*Sony Music купит каталог QUEEN за миллиард фунтов 10
*FEAR FACTORY думают о записи 9
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Альбом METALLICA "Master Of Puppets" назван лучшим металл-ди... 120
*TED NUGENT: «Люблю я оленину!» 44
*MAX CAVALERA о реюнионе SEPULTURA 30
*GENE SIMMONS о курении, выпивке и наркотиках: «Шмекель работ... 29
*Лидер ACCEPT о жизни в ЭсЭшЭй 19
[= ||| все новости группы



*

Evanescence

*



24 июн 2024 : 		 Основатель EVANESCENCE переосмысливает дебют

17 июн 2024 : 		 Основатель EVANESCENCE переосмысливает дебют

20 май 2024 : 		 Вокалист P.O.D. присоединился на сцене к EVANESCENCE

27 янв 2024 : 		 EVANESCENCE набрали миллиард

4 янв 2024 : 		 Новое видео EVANESCENCE

29 ноя 2023 : 		 Вокалистка EVANESCENCE: «50 CENT ненавидит меня до мозга костей»

29 сен 2023 : 		 Переиздание EVANESCENCE выйдет осенью

3 сен 2023 : 		 Вокалистка EVANESCENCE: «Я мечтала об Emma'е Anzai»

31 авг 2023 : 		 Вокалистка EVANESCENCE: «Я рада, что и 20 лет спустя моя музыка нужна людям»

28 авг 2023 : 		 EVANESCENCE отметили юбилей Fallen

18 авг 2023 : 		 JOSEY SCOTT должен был записывать хит EVANESCENCE

31 июл 2023 : 		 Основатель EVANESCENCE переосмысливает дебют

7 июл 2023 : 		 Основатель EVANESCENCE переосмысливает дебют

5 июн 2023 : 		 Вокалист PAPA ROACH присоединился на сцене к EVANESCENCE

29 май 2023 : 		 Основатель EVANESCENCE переосмысливает дебют

6 май 2023 : 		 Основатель EVANESCENCE переосмысливает дебют

10 апр 2023 : 		 EVANESCENCE получили бриллиантовую награду

27 мар 2023 : 		 Видео полного выступления EVANESCENCE

8 фев 2023 : 		 Профессиональное видео с выступления вокалистки EVANESCENCE в Ватикане

23 янв 2023 : 		 Косметика от EVANESCENCE

9 янв 2023 : 		 JEN MAJURA через полгода после ухода из EVANESCENCE

6 янв 2023 : 		 Вокалистка EVANESCENCE выступила в Ватикане

6 дек 2022 : 		 EVANESCENCE получили бриллиантовый статус

30 ноя 2022 : 		 Вокалистка EVANSCENCE о своей позиции

23 ноя 2022 : 		 8-летний CALEB HAYES выступил с EVANESCENCE

19 ноя 2022 : 		 У вокалистки EVANESCENCE есть идея, как отметить юбилей "Fallen"
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Основатель EVANESCENCE переосмысливает дебют



zoom
По случаю 20-летия с момента выпуска дебютного альбома, гитарист EVANESCENCE Ben Moody решил переосмыслить песни из этого релиза и поделиться тем, что у него получилось, на своем канале. "Taking Over Me" уже доступна для прослушивания.




Like!+0Dislike!-2


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 189

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2024 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом