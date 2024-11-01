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LZZY HALE присоединилась на сцене к EVANESCENCE



LZZY HALE присоединилась на сцене к EVANESCENCE в рамках выступления 29 октября в Лондоне, Онтарио и исполнила "Bring Me To Life".







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