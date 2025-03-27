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*Лидер MEGADETH: «Рад, что ню-металл в прошлом» 124
*CHRIS HOLMES о своём интервью в фильме «Падение западной цив... 88
*KIRK HAMMETT: «У меня есть 767 риффов для нового альбома MET... 38
*Будет ли от QUEEN что-то новое? 34
*£16,700 за два билета на концерт BLACK SABBATH 21
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Evanescence

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20 май 2024 : 		 Вокалист P.O.D. присоединился на сцене к EVANESCENCE

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|||| сегодня

Новая песня EVANESCENCE



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"Afterlife", новая песня группы EVANESCENCE, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из саундтрека к аниме "Devil May Cry", который будет выпущен третьего апреля.




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27 мар 2025
L
LU---
ноль или zero
пустышка
группа у которой нет ничего....нет своего звучания,нет хороших Музыкантов......

просмотров: 122

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