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Новая песня EVANESCENCE



"Afterlife", новая песня группы EVANESCENCE, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из саундтрека к аниме "Devil May Cry", который будет выпущен третьего апреля.







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