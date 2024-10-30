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*Вокалист SABATON: «Плохо, что за музыку люди не платят, но..... 72
*Умер Пол Ди'Анно 36
*Гитарист CANNIBAL CORPSE: «90% того, что у нас было, уничтож... 32
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Evanescence

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|||| 29 окт 2024

Вокалистка EVANESCENCE сунет за Камалу



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Вокалистка EVANESCENCE Amy Lee томит за демократов:

«Меня зовут Amy Lee, и я с гордостью присуну за Камалу Харрис на выборах президента США.

В этом году на карту поставлено так много: от репродуктивных прав до ответственного законодательства об оружии, в котором мы отчаянно нуждаемся, и самой демократии. Наше право иметь свой голос в этом обществе. Нам нужен защитник, тот, кто будет слышать нас и представлять нас с честью и добросовестностью.

Я верю, что Камала Харрис и Тим Вальц помогут продвинуть нашу страну вперед.

Голосуйте. Голосование — это привилегия, которую мы не можем воспринимать как должное. Используйте свой голос. Используйте его для чего-то хорошего».




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КомментарииСкрыть/показать 2 )

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30 окт 2024
Вашингтон Ирвинг
Вальца зовут Кристоф
30 окт 2024
gravitgroove
Вообще не интересно, кто там и что, тут ЖКХ и без них растет будто у слона в момент спаривания.

просмотров: 224

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