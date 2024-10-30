Вокалистка EVANESCENCE сунет за Камалу

Вокалистка EVANESCENCE Amy Lee томит за демократов:
«Меня зовут Amy Lee, и я с гордостью присуну за Камалу Харрис на выборах президента США.
В этом году на карту поставлено так много: от репродуктивных прав до ответственного законодательства об оружии, в котором мы отчаянно нуждаемся, и самой демократии. Наше право иметь свой голос в этом обществе. Нам нужен защитник, тот, кто будет слышать нас и представлять нас с честью и добросовестностью.
Я верю, что Камала Харрис и Тим Вальц помогут продвинуть нашу страну вперед.
Голосуйте. Голосование — это привилегия, которую мы не можем воспринимать как должное. Используйте свой голос. Используйте его для чего-то хорошего».
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).