29 окт 2024



Вокалистка EVANESCENCE сунет за Камалу



Вокалистка EVANESCENCE Amy Lee томит за демократов:



«Меня зовут Amy Lee, и я с гордостью присуну за Камалу Харрис на выборах президента США.



В этом году на карту поставлено так много: от репродуктивных прав до ответственного законодательства об оружии, в котором мы отчаянно нуждаемся, и самой демократии. Наше право иметь свой голос в этом обществе. Нам нужен защитник, тот, кто будет слышать нас и представлять нас с честью и добросовестностью.



Я верю, что Камала Харрис и Тим Вальц помогут продвинуть нашу страну вперед.



Голосуйте. Голосование — это привилегия, которую мы не можем воспринимать как должное. Используйте свой голос. Используйте его для чего-то хорошего».





View this post on Instagram

















+0 -0



( 2 ) просмотров: 224

