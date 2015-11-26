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Rush

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25 ноя 2020 : 		 Музыканты TOOL, PRIMUS, MASTODON и COHEED AND CAMBRIA исполняют RUSH

23 ноя 2020 : 		 Установка барабанщика RUSH выставлена на аукцион

19 окт 2020 : 		 MIKE PORTNOY и STU HAMM исполняют RUSH

17 окт 2020 : 		 Книга о барабанщике RUSH выйдет зимой

9 окт 2020 : 		 GEDDY LEE: «Стоящих нереализованных треков RUSH нет»

9 сен 2020 : 		 Вокалист RUSH отрицает слухи о своей смерти

18 авг 2020 : 		 10-летний YOYOKA исполняет кавер-версию RUSH

12 июн 2020 : 		 Новое видео RUSH

11 июн 2020 : 		 В честь барабанщика RUSH назвали объект

9 июн 2020 : 		 Умер продюсер RUSH

3 июн 2020 : 		 Басист SUICIDAL TENDENCIES и студенты ALICE COOPER'a исполняют RUSH

28 май 2020 : 		 Рассказ об издании делюкс-версии альбома RUSH

20 май 2020 : 		 Барабанщик THE POLICE о Ниле Пирте

18 май 2020 : 		 Фрагмент нового релиза RUSH

10 май 2020 : 		 Участники ANTHRAX, TESTAMENT и SUICIDAL TENDENCIES исполняют RUSH

28 апр 2020 : 		 Вокалист RUSH записал благотворительный сингл

24 апр 2020 : 		 Участники ANTHRAX, TESTAMENT и SUICIDAL TENDENCIES исполняют RUSH

16 апр 2020 : 		 Вокалист VOIVOD о разогреве RUSH

14 апр 2020 : 		 Участники ANTHRAX, TESTAMENT и SUICIDAL TENDENCIES исполняют RUSH

7 апр 2020 : 		 Участники ANTHRAX, TESTAMENT и SUICIDAL TENDENCIES исполняют RUSH

2 апр 2020 : 		 GRAHAM BONNET о Ниле Пирте

2 апр 2020 : 		 Гитарист TESTAMENT о Ниле Пирте

1 апр 2020 : 		 Вокалист KISS о барабанщике RUSH

27 мар 2020 : 		 Выход переиздания RUSH отложен

26 мар 2020 : 		 Барабанщик AVENGED SEVENFOLD о Ниле Пирте

24 мар 2020 : 		 Вокалист RUSH о коронавирусе
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Музыканты TOOL, PRIMUS, MASTODON и COHEED AND CAMBRIA исполняют RUSH



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Danny Carey (TOOL), Les Claypool (PRIMUS), Claudio Sanchez (COHEED AND CAMBRIA), Bill Kelliher (MASTODON), Stephen Brodsky (MUTOID MAN, CAVE IN) и Jordan Olds (a.k.a. Gwarsenio Hall) собрались для записи карантинной версии композиции RUSH "Anthem" в рамках "Two Minutes To Late Night".

TOOL, PRIMUS, MASTODON And COHEED AND CAMBRIA Members Team Up For Cover Of RUSH's 'Anthem' (Video)





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