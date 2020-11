сегодня



Музыканты TOOL, PRIMUS, MASTODON и COHEED AND CAMBRIA исполняют RUSH



Danny Carey (TOOL), Les Claypool (PRIMUS), Claudio Sanchez (COHEED AND CAMBRIA), Bill Kelliher (MASTODON), Stephen Brodsky (MUTOID MAN, CAVE IN) и Jordan Olds (a.k.a. Gwarsenio Hall) собрались для записи карантинной версии композиции RUSH "Anthem" в рамках "Two Minutes To Late Night".













