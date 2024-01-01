сегодня



ALEX LIFESON: «Без Нила никакого RUSH»



ALEX LIFESON в интервью Ultimate Guitar ответил на вопрос, есть ли шансы на возобновление сотрудничества с Geddy Lee:



««Я не знаю. Спросите у него. Не знаю. Конечно, есть большой интерес к тому, чтобы мы что-то сделали. Я думаю, что многие фанаты RUSH надеялись на это... У Geddy был тур в поддержку новой книги. Я выступал с ним на нескольких презентациях. Думаю, это вызвало больший интерес к нашей совместной работе.



Он очень занят. За эти годы он написал несколько книг. Он много чем увлекается. В моей квартире есть студия. Я работаю над материалом ENVY OF NONE, а также над несколькими другими проектами. Так что я играю и записываюсь все эти годы.



Когда он готов встретиться, он всегда говорит: "Приходи к нам на кофе, и мы спустимся в студию и набросаем несколько нот". Да, он звонит мне. Пока что он очень занят, но я думаю, что в новом году, возможно, мы найдём время, чтобы посмотреть, что из этого выйдет. Может, ничего не произойдёт. Может, ничего и не получится. А может, всё будет потрясающе. Я не знаю. Посмотрим. Честно говоря, для нас это не приоритет. Нам нравится наша жизнь. Так что не похоже, что нам нужно к чему-то возвращаться. И это меня пугает. Если мы бы занялись творчеством, от нас бы ожидали, что это будет как RUSH 2. Но это должно быть что-то другое. RUSH уже не будет. Без Нила [Пирта, барабанщика RUSH] существование RUSH невозможно. Вот и всё. Всё кончено. Но никогда не знаешь, что может случиться. Так что посмотрим».







+0 -0



просмотров: 138

