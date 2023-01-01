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*Вокалист GRETA VAN FLEET: «А я мальчик гей!» 51
*Бывший из MEGADETH — о вступлении к песне "Peace Sells" 38
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Rush

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Концертное видео RUSH



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"Roll The Bones", новое любительское отремастированное концертное видео группы RUSH, доступно для просмотра ниже. Съёмки проходили в Германии в 1992 году.

RUSH -




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