Geddy Lee почтил память Гордона Лайтфута



GEDDY LEE отреагировал на известие о смерти Гордона Лайтфута, скончавшегося первого мая в возрасте 84 лет:



«Впервые мы встретились на вручении местной премии в одном из клубов Торонто — легендарный поэт, идейный вдохновитель сочинения песен, человек-жемчужина — я его обожал. Он приводил на наши концерты свою дочь, которая была его фанаткой, и сидел с ней в зале, где её три часа оглушали громким звуком.



Несколько месяцев назад он позвонил мне совершенно неожиданно, без всякой причины, просто чтобы сказать, что он только что посмотрел один из наших концертных фильмов, и ему очень понравилось. Каждый раз, когда я встречал его, первое, что он спрашивал, сколько концертов мы дали в том году, а потом с гордостью отвечал, что он отыграл ещё больше!



RIP, Gord. Ты человек — величайший канадец. #gordonlightfoot».





I remember my parents playing some Gordon Lightfoot but I remember a lot more Neil Diamond & John Denver. My mom loved those. My favorites were my dad’s Simon & Garfunkel, Creedence Clearwater Revival, & Crosby Stills & Nash records.















RIP to the legend Gordon Lightfoot. My 12 year old daughter asked me. Can we go see Gordon Lightfoot? This was his last run @masseyhall And I said "Of course we can" Rest easy Gord. #Sundown pic.twitter.com/9rkrBABkNR





