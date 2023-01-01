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*Фронтмен METALLICA: «Мы чувствуем, что создали потрясающий а... 62
*Барабанщик METALLICA: «Эту пластинку мы сделали без каких-ли... 48
*Лидер MEGADETH: «Мы хотим развлекать и быть самой великой ме... 24
*OZZY OSBOURNE скучает по зрителям 22
*Гитарист METALLICA: «Вся сила в медитации! И я верю, что все... 16
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Rush

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3 май 2023 : 		 Geddy Lee почтил память Гордона Лайтфута

23 апр 2023 : 		 Фрагмент из переиздания RUSH

13 апр 2023 : 		 Фрагмент из переиздания RUSH

8 апр 2023 : 		 Биография вокалиста RUSH выйдет осенью

30 мар 2023 : 		 Фрагмент из переиздания RUSH

23 мар 2023 : 		 Фрагмент из переиздания RUSH

17 мар 2023 : 		 Фрагмент из переиздания RUSH

5 мар 2023 : 		 Переиздание RUSH выйдет весной

18 янв 2023 : 		 Барабанщик SHADOWS FALL исполняет трек RUSH

10 янв 2023 : 		 MIKE PORTNOY, FRANK BELLO почтили память барабанщика RUSH

5 дек 2022 : 		 Барабанщик METALLICA заявил, что отсутствие проектов на стороне — секрет долголетия группы

16 ноя 2022 : 		 Мемуары басиста RUSH выйдут весной

13 авг 2022 : 		 ALEX LIFESON и GEDDY LEE исполнили песню RUSH

20 апр 2022 : 		 Музыканты RUSH: «Нил не хотел, чтобы все знали о болезни»

11 апр 2022 : 		 Концертный трек RUSH

6 апр 2022 : 		 ALEX LIFESON: «Сложно было принять, что RUSH всё»

21 мар 2022 : 		 Концертный трек RUSH

11 мар 2022 : 		 Новое видео RUSH

10 мар 2022 : 		 Концертное видео RUSH 1992 года

7 мар 2022 : 		 Профессиональное видео с выступления барабанщика RUSH 1990 года

2 мар 2022 : 		 Гитарист RUSH — о новой музыке с Geddy Lee

25 фев 2022 : 		 Фрагмент переиздания RUSH

14 фев 2022 : 		 Переиздание RUSH выйдет весной

7 фев 2022 : 		 Пинбол от RUSH

25 янв 2022 : 		 Гитарист RUSH: «Доза — это правильно!»

11 янв 2022 : 		 175 песен RUSH в одном видео
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Geddy Lee почтил память Гордона Лайтфута



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GEDDY LEE отреагировал на известие о смерти Гордона Лайтфута, скончавшегося первого мая в возрасте 84 лет:

«Впервые мы встретились на вручении местной премии в одном из клубов Торонто — легендарный поэт, идейный вдохновитель сочинения песен, человек-жемчужина — я его обожал. Он приводил на наши концерты свою дочь, которая была его фанаткой, и сидел с ней в зале, где её три часа оглушали громким звуком.

Несколько месяцев назад он позвонил мне совершенно неожиданно, без всякой причины, просто чтобы сказать, что он только что посмотрел один из наших концертных фильмов, и ему очень понравилось. Каждый раз, когда я встречал его, первое, что он спрашивал, сколько концертов мы дали в том году, а потом с гордостью отвечал, что он отыграл ещё больше!

RIP, Gord. Ты человек — величайший канадец. #gordonlightfoot».




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