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Rush

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19 окт 2020 : 		 MIKE PORTNOY и STU HAMM исполняют RUSH

17 окт 2020 : 		 Книга о барабанщике RUSH выйдет зимой

9 окт 2020 : 		 GEDDY LEE: «Стоящих нереализованных треков RUSH нет»

9 сен 2020 : 		 Вокалист RUSH отрицает слухи о своей смерти

18 авг 2020 : 		 10-летний YOYOKA исполняет кавер-версию RUSH

12 июн 2020 : 		 Новое видео RUSH

11 июн 2020 : 		 В честь барабанщика RUSH назвали объект

9 июн 2020 : 		 Умер продюсер RUSH

3 июн 2020 : 		 Басист SUICIDAL TENDENCIES и студенты ALICE COOPER'a исполняют RUSH

28 май 2020 : 		 Рассказ об издании делюкс-версии альбома RUSH

20 май 2020 : 		 Барабанщик THE POLICE о Ниле Пирте

18 май 2020 : 		 Фрагмент нового релиза RUSH

10 май 2020 : 		 Участники ANTHRAX, TESTAMENT и SUICIDAL TENDENCIES исполняют RUSH

28 апр 2020 : 		 Вокалист RUSH записал благотворительный сингл

24 апр 2020 : 		 Участники ANTHRAX, TESTAMENT и SUICIDAL TENDENCIES исполняют RUSH

16 апр 2020 : 		 Вокалист VOIVOD о разогреве RUSH

14 апр 2020 : 		 Участники ANTHRAX, TESTAMENT и SUICIDAL TENDENCIES исполняют RUSH

7 апр 2020 : 		 Участники ANTHRAX, TESTAMENT и SUICIDAL TENDENCIES исполняют RUSH

2 апр 2020 : 		 GRAHAM BONNET о Ниле Пирте

2 апр 2020 : 		 Гитарист TESTAMENT о Ниле Пирте

1 апр 2020 : 		 Вокалист KISS о барабанщике RUSH

27 мар 2020 : 		 Выход переиздания RUSH отложен

26 мар 2020 : 		 Барабанщик AVENGED SEVENFOLD о Ниле Пирте

24 мар 2020 : 		 Вокалист RUSH о коронавирусе

17 мар 2020 : 		 Барабанщик DEF LEPPARD: «Уход Нила меня опустошил»

17 мар 2020 : 		 Гитарист RUSH самоизолируется
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MIKE PORTNOY и STU HAMM исполняют RUSH



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Mike Portnoy (SONS OF APOLLO, DREAM THEATER) совместно со Stu Hamm'ом, Paulie Z и Walter'ом Ino записали карантинное видео на классическую тему RUSH "YYZ" — оно доступно для просмотра ниже.

MIKE PORTNOY Teams Up With STU HAMM For Cover Of RUSH

Portnoy (SONS OF APOLLO, DREAM THEATER) has teamed up with bassist Stu Hamm, guitarist Paulie Z and keyboardist Walter Ino to record a cover version of the RUSH classic "YYZ", filmed while they were in quarantine. The clip was premiered this past Tuesday (July 14) as part of the David Z Foundation's third annual fundraising campaign.





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