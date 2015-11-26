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Rush

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18 янв 2019 : 		 Вокалист RUSH не исключает сольного альбома

6 дек 2018 : 		 Вокалист RUSH не будет выпускать новую музыку

21 ноя 2018 : 		 Концертный релиз RUSH выйдет на виниле

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7 окт 2018 : 		 Переиздание RUSH выйдет осенью

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27 мар 2018 : 		 Видео с текстом от RUSH

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31 мар 2017 : 		 RUSH выпустят сингл

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3 ноя 2016 : 		 Новая награда RUSH

19 окт 2016 : 		 Трейлер документального фильма RUSH

3 окт 2016 : 		 Документальный фильм о RUSH выйдет осенью

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29 май 2016 : 		 Гитарист RUSH подумывает о выпуске второго сольного альбома

5 апр 2016 : 		 RUSH опубликовали полную версию видео “2112: Overture / The Temples Of Syrinx / Discovery / Presentation / Oracle: The Dream / Soliloquy / Grand Finale”

4 апр 2016 : 		 Видео с текстом от RUSH

17 мар 2016 : 		 Барабанщик RUSH выпустит книгу про тур 'R40 Live'
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Классика RUSH на арфах



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Близняшки-арфистки Camille и Kennerly возвращаются с ещё одной кавер-версией песни — на этот раз это классическая композиция RUSH "Closer To The Heart".

Комментируют арфистки: «"Closer To The Heart" — наш первый кавер на RUSH! Мы хотели отдать должное этой культовой классике, поэтому мы сделали аранжировки всей песне (включая соло), и нам очень понравилось как всё получилось. Мы считаем, что арфы придают песне красивое и воздушное ощущение, и мы думаем, что наша новая педаль эффектов полифонической гитары добавляет небесного резонанса. Мы также хотели сохранить ритм песни, что дало весёлое синкопирование между двумя арфами.

Мы записали этот трек на наших электроакустических арфах Concert Grand, но снимали наши акустические Concert Grands, так как они были с нами в этой конкретной концертной поездке. Нам нравится вечное и важное послание этой песни, и мы надеемся, что наша интерпретация побудит других «сформировать новую реальность, ближе к сердцу». О, и этот крутой звук, который вы слышите на открывающем экране, — это ветер, играющий на арфах в этом месте! Довольно волшебно, нам кажется! ;) ;)».

RUSH Classic




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КомментарииСкрыть/показать 2 )

Orgik


21 мар 2019, 11:11		Опять дрочить... xD

ВоваУпоров


21 мар 2019, 15:48		Опять эти мандавошки о О


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