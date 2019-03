сегодня



Классика RUSH на арфах



Близняшки-арфистки Camille и Kennerly возвращаются с ещё одной кавер-версией песни — на этот раз это классическая композиция RUSH "Closer To The Heart".



Комментируют арфистки: «"Closer To The Heart" — наш первый кавер на RUSH! Мы хотели отдать должное этой культовой классике, поэтому мы сделали аранжировки всей песне (включая соло), и нам очень понравилось как всё получилось. Мы считаем, что арфы придают песне красивое и воздушное ощущение, и мы думаем, что наша новая педаль эффектов полифонической гитары добавляет небесного резонанса. Мы также хотели сохранить ритм песни, что дало весёлое синкопирование между двумя арфами.



Мы записали этот трек на наших электроакустических арфах Concert Grand, но снимали наши акустические Concert Grands, так как они были с нами в этой конкретной концертной поездке. Нам нравится вечное и важное послание этой песни, и мы надеемся, что наша интерпретация побудит других «сформировать новую реальность, ближе к сердцу». О, и этот крутой звук, который вы слышите на открывающем экране, — это ветер, играющий на арфах в этом месте! Довольно волшебно, нам кажется! ;) ;)».











