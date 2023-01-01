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GEDDY LEE о финальной встрече с барабанщиком RUSH



GEDDY LEE в рамках недавнего общения с поклонниками ответил на вопрос о том, какой была последняя встреча с Нилом Пиртом:



«[В последние месяцы своей жизни Нил] слушал разные альбомы RUSH, анализировал их и слушал то, что иногда не слышал с тех пор, как мы их записали. И к тому времени, когда он, к сожалению, ушел из жизни, он прослушал практически все наши работы, которые мы сделали как группа. И когда я видел его в последний раз... [он хотел сказать мне, как он гордится той музыкой, которую мы сделали вместе... О некоторых вещах трудно говорить. И меня просто поразило, что в тот момент мы сидели на балконе в его доме. И когда мы уходили от него в конце, мы уже не знали, увидим ли мы его снова или нет. И вот мы сидели на его балконе, а он курил, потому что он любил курить, как заведенный. Мы говорили о том, как здорово, что он оказался именно здесь, в этом месте, и мы только что видели, как на деревьях летали попугаи, а мы оба были помешаны на птицах, так что мы могли обсуждать именно эту тему, но он продолжил говорить об наших песнях и о том, что они для него значат, и он посчитал, что мне очень важно это знать, что наша совместная жизнь как ритм-секции была важна для него. И я понял, что это прекрасно».















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