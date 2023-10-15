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RUSH соболезнуют евреям



RUSH 13 октября опубликовали следующее сообщение:



«Мы потрясены известиями о чудовищных по своей жестокости и хладнокровности убийствах, совершенных террористической группировкой ХАМАС — организацией, поставившей своей целью уничтожение еврейского государства и истребление его народа. Мы соболезнуем народу Израиля и евреям всего мира, переживающим эти ужасные события. Это чудовищные акты варварства, которым не может быть оправдания. Мы также соболезнуем всем невинным жителям Газы, которые погибли, получили ранения или подверглись опасности в результате действий этого бесчеловечного террористического режима».





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