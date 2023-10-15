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*HYPOCRISY о "The Final Chapter" 25
*Вокалист DISTURBED: «Ох, мои бедные ев...и!» 23
*DON DOKKEN: «У меня депрессия, но я же не накладываю на себя... 22
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Rush

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RUSH соболезнуют евреям



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RUSH 13 октября опубликовали следующее сообщение:

«Мы потрясены известиями о чудовищных по своей жестокости и хладнокровности убийствах, совершенных террористической группировкой ХАМАС — организацией, поставившей своей целью уничтожение еврейского государства и истребление его народа. Мы соболезнуем народу Израиля и евреям всего мира, переживающим эти ужасные события. Это чудовищные акты варварства, которым не может быть оправдания. Мы также соболезнуем всем невинным жителям Газы, которые погибли, получили ранения или подверглись опасности в результате действий этого бесчеловечного террористического режима».




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КомментарииСкрыть/показать 13 )

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15 окт 2023
E
Evil Dmitry
Когда музыкант открывает рот о политике то мнение о его умственных способностях сразу меняется. Пишите и играйте лучше музыку, чувствительные вы наши...
Like!2  Dislike!7
15 окт 2023
S
Suhoy571
Evil Dmitry, вы таки считаете, что ХАМАС правы?
Like!6
15 окт 2023
WahrandPhain
Suhoy571, открой график с количеством жертв за последние 30 лет и сравни. Я не люблю одинаково и жидов, и муслимов, но жиды нанесли муслимам несравнимый ущерб, и материальный, и живой силы, и территориальный. Ни о какой угрозе еврейскому государству и речи не идет.
  Dislike!5
15 окт 2023
M
Mt. Erebus
WahrandPhain, бедные муслимы, отжали себе почти весь африканский континент - но евреи наносят им непоправимый ущерб своим присутствием
15 окт 2023
olly71
Evil Dmitry, о господин фашист опять делит людей на сорта . кому можно говорить а кому нельзя . Ну перечисли профессии или национальности кому можно говорить о политике .. оч интересно .
Like!9  Dislike!2
15 окт 2023
Red One
Evil Dmitry, а когда никтошка открывает в комментах рот о музыкантах - ничего не меняется. Ковыряйтесь лучше в носу и чешите задницу, тупорылые вы наши.
Like!4  Dislike!1
15 окт 2023
О
Орион
Evil Dmitry, занятия музыкой запрещают занятия политикой?
15 окт 2023
Вашингтон Ирвинг
Я думаю, что под ником Evil Dmitry скрывается бывший президент, Ядерный Димон. Он тоже любит рок-музыку и писать хуйню на политическую тематику. Были уже «8 лет», теперь не смог пройти мимо солидарности с Израилем, 150% это он, жена отобрала мобилу с телеграмом и бутылку.
Like!6
15 окт 2023
S
Svyashennik
Вашингтон Ирвинг, гыгы, про этого доходягу и клоуна димона аж взоржал ))
Like!4
15 окт 2023
IJzerklompje
Ну они таки выразили соболезнования всем сразу. Не нажо таки перевирать, Ребе.
Like!1
15 окт 2023
N
Nihel
Человек выразил точку трения, что музыкантам не стоит говорить про политику в публичном пространстве. Тут же кто то заподозрил его, в том, что он считает хамас правым. Другой обозвал фашистом. Третий тупорылым. Четвёртый вообще с Димой медвепутом сравнил (за такие предъявы и побить могут). Люблю дарксайд за всеобщее взаимоуважение).
  Dislike!2
15 окт 2023
Red One
Nihel, один чувак высказал свою точку зрения. Тут же кто-то ещё высказал свою точку зрения. Вот и ты высказал точку зрения.
Пока всё идеально с точки зрения выражения своей точки зрения. В чём у тебя проблема? Хочешь, чтобы ты один мог выражать свою точку зрения?
15 окт 2023
Гепард
Rush вот уже несколько лет как не существуют. Тут скорее частное мнение тех, кто некогда был частью этого великого коллектива.

Ну и да, Хамас - сволочи, но винить их в многочисленных жертвах среди мирного населения Газы как минимум глупо. Ковровые бомбардировки, применение белого фосфора, выселение миллионов людей в пустыню, где у них мало шансов на выживание - все это дело рук израильского режима. Равно как и сам сектор Газа, эта тюрьма под открытым небом.

Так что если и осуждать, то обе стороны конфликта - по части военных преступлений Израиль точно не уступает Хамасу.

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