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Rush

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9 сен 2020 : 		 Вокалист RUSH отрицает слухи о своей смерти

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12 июн 2020 : 		 Новое видео RUSH

11 июн 2020 : 		 В честь барабанщика RUSH назвали объект

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28 май 2020 : 		 Рассказ об издании делюкс-версии альбома RUSH

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18 май 2020 : 		 Фрагмент нового релиза RUSH

10 май 2020 : 		 Участники ANTHRAX, TESTAMENT и SUICIDAL TENDENCIES исполняют RUSH

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Вокалист — RUSH о Ниле Пирте



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Вокалист RUSH Geddy Lee впервые после смерти своего друга Нила Пирта дал обширное интервью Rolling Stone, в рамках которого, в частности, ответил на вопрос, поражал ли его Нил своей технической подкованностью:

«Постоянно. Я никогда не встречал подобного ему музыканта. Он был грандиозным барабанщиком величайшего масштаба. Я встречал ряд прекрасных музыкантов, но мне выдался уникальный шанс получать удовольствие от его игры каждый вечер, присутствуя на концертах, и смотреть на его импровизации по мере того, как он взрослел и набирался опыта в соло-партиях.

Когда он решил каждый вечер добавлять импровизацию в рамках своего соло на барабанах, это был очень смелый шаг для него лично и того уровня сложности, на котором он находился. Я не знаю достаточного количества музыкантов, которые могли бы работать на таком уровне. Так что я всегда старался соответствовать его фирменным приёмам и, скажем так, он постоянно мотивировал и подталкивал меня на совершенствование. Он говорил то же самое обо мне, но, конечно, я всегда думал: "Нет, нет, это я следую за тобой".

Он задал себе невероятно высокую планку, и когда тело стало подводить его, он очень беспокоился о том, что не будет соответствовать заданному уровню. Он был грандиозен, но при этом постоянно говорил, что совершенно не хочет огорчать того ребёнка, который оставался его частью».

Lee также рассказал и о проблемах со здоровьем, с которыми Нил сталкивался в турах, особенно в рамках последнего "R40":

«Он боролся весь тур. У него было множество диких проблем физического плана, он очень был подвержен инфекциям. Но он был охренительно молчаливым на этот счёт. Он никогда не давал тебе повода... Ты вдруг видел, что он хромает или что-то в таком духе, и спрашивал его: "Эй, слушай, у тебя всё в порядке?" И он отвечал: "Ох же, ёптыть... Я должен был тебе сказать". Но тебе самому приходилось догадываться о том, что он простыл или что-то в этом роде, потому что он ничего никому не говорил. Он был полной моей противоположностью. Если что-то случалось у меня, то все в нашей грёбаной организации знали, что у меня что-то не так (смеётся). Я искренне пытался научить его ныть, но он просто не мог этому научиться!»

RUSH



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