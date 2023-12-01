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*Гитарист METALLICA упал на сцене 33
*Лидер SKILLET: «Квир-теория — это конец всего сущего» 30
*Стриминг для рокеров и металлистов 20
*PHILIP ANSELMO о туре PANTERA: «Я точно знаю, что Винс и Дай... 20
*HELLOWEEN готовятся к работе над альбомом 19
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Rush

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GEDDY LEE готов к сотрудничеству с ALEX'ом LIFESON'ом: «Мы планируем сочинить несколько песен»



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В новом интервью CTV Morning Live Geddy Lee ответил на вопрос о возможности снова поработать со своим бывшим коллегой по группе RUSH Alex'ом Lifeson'ом:

«Если я скажу что-нибудь о работе с Alex'ом, люди придут к выводу, что RUSH снова начинают работу. Это не так. Да, мы с Alex'ом очень любим друг друга, до сих пор. Мы часто общаемся друг с другом. И у нас обоих есть желание попробовать сочинять песни вместе. Мы не знаем, принесёт ли это плоды или нет. Если это принесёт плоды, то будет здорово. Тогда мы, возможно, выпустим несколько песен. Если — это всегда "если". Но когда люди публикуют статьи об этом, они опускают это "если". Так что да, я планирую встретиться с Al'ом, и мы планируем сочинить несколько песен, но мы не знаем, будут ли они хороши, так что посмотрим, что из этого получится».

Lead vocalist, bassist & keyboardist of @rushtheband, Geddy Lee tells CTV Morning Live all about the behind-the-scenes moments of his infamous music career featured in his new memoir! рџ“–рџЋ¶https://t.co/zmaB0DLlpa






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1 дек 2023
Вашингтон Ирвинг
Да уже есть фото с репы, на барабанах какой-то лысый
https://stuki-druki.com/film/images/kadr-chto-skazal-pokoynik-05.jpg

просмотров: 264

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