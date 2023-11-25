Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Гитарист METALLICA упал на сцене 32
*Фронтмен SYSTEM OF A DOWN о выступлении перед SLAYER в конце... 32
*DAVID ELLEFSON: «Я свободен!» 22
*GEDDY LEE о важности обсуждения конфликта в Израиле 20
*HELLOWEEN готовятся к работе над альбомом 18
*KIKO LOUREIRO не готов вернуться в MEGADETH 17
*GENE SIMMONS клянётся на Библии, что KISS больше не будут вы... 16
*MEGADETH смогут и без Kiko 15
*ROBERT PLANT о распаде LED ZEPPELIN: «Это было правильно для... 15
*Лидер SKILLET о проблеме безотцовщины 14
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Гитарист METALLICA упал на сцене 32
*Фронтмен SYSTEM OF A DOWN о выступлении перед SLAYER в конце... 32
*DAVID ELLEFSON: «Я свободен!» 22
*GEDDY LEE о важности обсуждения конфликта в Израиле 20
*HELLOWEEN готовятся к работе над альбомом 18
[= ||| все новости группы



*

Rush

*



25 ноя 2023 : 		 GEDDY LEE: «Я был слишком эгоистичен в отношении Нила»

24 ноя 2023 : 		 GEDDY LEE: «Alex первым прочитал мою книгу»

23 ноя 2023 : 		 GEDDY LEE: «Самой сложной песней RUSH для меня была...»

22 ноя 2023 : 		 GEDDY LEE о финальной встрече с барабанщиком RUSH

21 ноя 2023 : 		 PAUL MCCARTNEY предлагал GEDDY LEE и ALEX LIFESON сообразить на троих

20 ноя 2023 : 		 Вокалист RUSH о наркотиках

19 ноя 2023 : 		 ROBERT TRUJILLO о двух днях с GEDDY LEE

18 ноя 2023 : 		 GEDDY LEE о важности обсуждения конфликта в Израиле

16 ноя 2023 : 		 GEDDY LEE: «Возможно ли ещё шоу RUSH? Ну...»

14 ноя 2023 : 		 GEDDY LEE из RUSH хотел бы вернуться в студию с ALEX'ом LIFESON'ом

12 ноя 2023 : 		 GEDDY LEE о выступлении со своим коллегой по RUSH

15 окт 2023 : 		 RUSH соболезнуют евреям

29 авг 2023 : 		 Сестра барабанщика RUSH о его смерти

14 июл 2023 : 		 Урок от гитариста RUSH

27 июн 2023 : 		 Концертное видео RUSH

13 июн 2023 : 		 Концертное видео RUSH

2 июн 2023 : 		 SEBASTIAN BACH представляет бокс-сет RUSH

3 май 2023 : 		 Geddy Lee почтил память Гордона Лайтфута

23 апр 2023 : 		 Фрагмент из переиздания RUSH

13 апр 2023 : 		 Фрагмент из переиздания RUSH

8 апр 2023 : 		 Биография вокалиста RUSH выйдет осенью

30 мар 2023 : 		 Фрагмент из переиздания RUSH

23 мар 2023 : 		 Фрагмент из переиздания RUSH

17 мар 2023 : 		 Фрагмент из переиздания RUSH

5 мар 2023 : 		 Переиздание RUSH выйдет весной

18 янв 2023 : 		 Барабанщик SHADOWS FALL исполняет трек RUSH
Показать далее
| - |

|||| 25 ноя 2023

GEDDY LEE: «Я был слишком эгоистичен в отношении Нила»



zoom
В рамках беседе с канадской радиостанцией CBC Radio One, у GEDDY LEE спросили, как изменились его взаимоотношения с Нилом Пиртом после того, как стал известен его диагноз:

«Это произошло в то время, когда я все еще переживал прекращение существования группы. Нил отошел от дел. Он не ушел из RUSH, он ушел из музыки. А я не был готов к этому, поэтому у меня была некоторая обида; у меня были какие-то неразрешенные эмоции. И у Alex'а [Lifeson'а, гитариста RUSH] тоже. И мы только-только начали снова общаться. Потому что, несмотря на то, что коллектив был закрыт, у нас оставались незавершенные дела. У нас было видео, которое нужно было смонтировать, концертная пленка с нашего последнего тура. И я помню, как смотрел его и слушал соло на барабанах, как делал это каждый вечер на протяжении 40 с лишним лет, и был просто поражен. И хотя в тот момент у нас были немного натянутые отношения, потому что он ушел к своей новой семье, как и должно было быть, и так как он заслужил это право... И вот я написал ему сообщение и сказал: "Чувак, я только что прослушал это барабанное соло. Оно просто офигенное". И он мне открылся. Он просто отправил мне такую откровенную заметку. Я к тому, что он был не из тех, кто пишет короткие сообщения. Он написал мне длинное письмо и рассказал о том, как он расстроен тем, что никто не комментирует его барабанное соло на протяжении всего тура. Мы не сказали на репетиции, что оно нам нравится. Он так усердно работал над своим барабанным соло, а мы ничего не сказали. Наверное, ему [нужно было такое подтверждение от нас], но кто знал? Я не знал. И я помню, что много раз делал ему комплименты. Кроме того, я сидел там каждый вечер и слушал его барабанное соло. Уверяю вас, я не сидел в гримерке и не проверял счета, я слушал его барабанное соло. Так что это помогло растопить лед. И он написал о том, как он счастлив и как он работает библиотекарем в школе своей дочери. И я сказал себе: "Какой идиот будет отказывать этому человеку в этом чувстве, в выполнении обязательства быть отцом для своей дочери, наслаждаться своей новой семьей? Это было своего рода пробуждение для меня, и я почувствовал, что был слишком эгоистичен и недостаточно дружелюбен».




Like!+1Dislike!-2


КомментарииСкрыть/показать 2 )

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).

25 ноя 2023
x
xRReth
С какой же грустью Гэдди говорит об этом, текстом и многоточиями не передать всех эмоций
31я минута на видео вообще до слёз
Like!3
25 ноя 2023
Вашингтон Ирвинг
Надо будет прочитать его книжку. А Headlong Flight крутая песня, я бы тоже с завершающего альбома выбрал.

просмотров: 1015

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2023 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом