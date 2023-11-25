25 ноя 2023



GEDDY LEE: «Я был слишком эгоистичен в отношении Нила»



В рамках беседе с канадской радиостанцией CBC Radio One, у GEDDY LEE спросили, как изменились его взаимоотношения с Нилом Пиртом после того, как стал известен его диагноз:



«Это произошло в то время, когда я все еще переживал прекращение существования группы. Нил отошел от дел. Он не ушел из RUSH, он ушел из музыки. А я не был готов к этому, поэтому у меня была некоторая обида; у меня были какие-то неразрешенные эмоции. И у Alex'а [Lifeson'а, гитариста RUSH] тоже. И мы только-только начали снова общаться. Потому что, несмотря на то, что коллектив был закрыт, у нас оставались незавершенные дела. У нас было видео, которое нужно было смонтировать, концертная пленка с нашего последнего тура. И я помню, как смотрел его и слушал соло на барабанах, как делал это каждый вечер на протяжении 40 с лишним лет, и был просто поражен. И хотя в тот момент у нас были немного натянутые отношения, потому что он ушел к своей новой семье, как и должно было быть, и так как он заслужил это право... И вот я написал ему сообщение и сказал: "Чувак, я только что прослушал это барабанное соло. Оно просто офигенное". И он мне открылся. Он просто отправил мне такую откровенную заметку. Я к тому, что он был не из тех, кто пишет короткие сообщения. Он написал мне длинное письмо и рассказал о том, как он расстроен тем, что никто не комментирует его барабанное соло на протяжении всего тура. Мы не сказали на репетиции, что оно нам нравится. Он так усердно работал над своим барабанным соло, а мы ничего не сказали. Наверное, ему [нужно было такое подтверждение от нас], но кто знал? Я не знал. И я помню, что много раз делал ему комплименты. Кроме того, я сидел там каждый вечер и слушал его барабанное соло. Уверяю вас, я не сидел в гримерке и не проверял счета, я слушал его барабанное соло. Так что это помогло растопить лед. И он написал о том, как он счастлив и как он работает библиотекарем в школе своей дочери. И я сказал себе: "Какой идиот будет отказывать этому человеку в этом чувстве, в выполнении обязательства быть отцом для своей дочери, наслаждаться своей новой семьей? Это было своего рода пробуждение для меня, и я почувствовал, что был слишком эгоистичен и недостаточно дружелюбен».







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