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*IHSAHN: «THE WEEKND мрачнее большинства современных металлис... 18
*HYPOCRISY расстались с барабанщиком 15
*Новое видео CREMATORY 15
*Умер барабанщик FOO FIGHTERS 13
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Rush

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ALEX LIFESON: «Сложно было принять, что RUSH всё»



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ALEX LIFESON в рамках недавней беседы ответил на вопрос, что его вдохновляет на создание новой музыки:

«Было трудно принять тот факт, что [RUSH] больше нет, несмотря на то, что прошёл 41 год. И нет ничего постыдного в том, чтобы закончить деятельность после такого срока. И Нил понимал, что не может играть на сто процентов, — просто становилось слишком сложно играть такую музыку по три часа за вечер. Поэтому получилось то, что получилось. Это был конец. А через год мы узнали, что он болен. Так что это был очень неспокойный период. Но во мне осталась эта музыка. Я думаю, что я больше автор песен, чем гитарист, а я всегда считал себя в первую очередь гитаристом. Но я осознал, что у меня много идей, и они повсюду, и они скорее о мелодии, о гармонии, о пространстве, о настроении, о тональности и красках, чем просто об игре».

ALEX LIFESON:





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