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Rush

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Гитарист RUSH сотрудничает с участником CONEY HATCH



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В рамках недавней беседы гитарист RUSH Alex Lifeson рассказал о двух новых песнях — "Kabul Blues" и "Spy House":

«У меня всегда была домашняя студия, и для меня это отличный способ закрыться, чтобы просто сочинять и отдыхать в этой комнате. После того как RUSH перестали гастролировать, я очень хотел продолжать активную деятельность, потому что не хотел терять навыки. Так что я начал сочинять вскоре после последнего тура, и написал, наверное, полдюжины песен. И все они очень отличаются друг от друга — в одной чувствуется кантри, в другой — триппи, психоделика. Так что "Kabul Blues" был просто экспериментом по исполнению блюзовой вещи на психоделическом, трипповом фоне. И чем больше я в это погружался... Сначала я наложил все эти безумные, странные вещи на фон, а затем сыграл соло. И это было на самом деле очень забавно — делать это и создавать всё это — совершенно другой подход к чему-то очень традиционному в музыке, добавлять другие влияния. Ну а "Spy House" — это две с половиной минуты, но она реально ударная, там простой рифф, но я думаю, что он получился очень эффектным. И это дало мне возможность размяться на соло в конце, что, я не знаю, быть может, вы не так часто слышите в наши дни. Так что это было очень весело».

Что касается процесса записи "Kabul Blues" и "Spy House", Alex сказал:

«Когда я начал работу над этими песнями много лет назад, я сделал всё сам — использовал семплы ударных, семплы вокала и тому подобное. По понятным причинам я играл на басу в "Kabul" и "Spy House", но я всегда думал, что басист будет играть эти партии, потому что у басиста есть чуйка, которой, возможно, нет у гитариста, играющего на басу. Я как бы из этого лагеря. Но было что-то другое, и требовался иной подход. Поскольку мы с Andy [Curran'ом, бывшим вокалистом/басистом CONEY HATCH] работали вместе над [другим проектом], я попросил его просто взглянуть на эти песни и придумать более подходящие басовые партии и исполнение, что он и сделал. Для "Spy House" у меня было несколько барабанщиков на примете, я немного повозился с этой песней. Но в итоге она досталась David'у Steinberg'у, близкому другу и моему адвокату, который играл в панк-группе в 80-х и 90-х годах. Так что для него было настоящим удовольствием сесть за инструменты и немного сыграть».

Lifeson также раскрыл подробности о проекте, предварительно названном ENVY OF NONE, над которым он работает вместе с Curran'ом, сказав:

«Andy обратился ко мне около четырёх лет назад, вскоре после последнего тура RUSH, с предложением просто добавить немного гитары к некоторым вещам, которые он делал. Я так и сделал. Через несколько месяцев он прислал ещё одну тему, и я сделал то же самое. И тогда мы начали действовать более основательно. А потом мы нашли замечательную певицу Maiah Wynne из Портленда, штат Орегон, — просто потрясающий голос, очень толковый автор песен и серьёзная вокалистка. Так что мы практически записали целый альбом, который надеемся выпустить в ближайшее время. Я очень рад этому».

Отвечая на вопрос о возможных сроках выпуска совместного альбома с Curran'ом и Wynne, Alex сказал:

«Мы только работаем над этим: Мы пока работаем над этой частью. Вся музыка записана. В настоящее время мы занимаемся сведением. Мы находимся в хорошем положении, но это очень сложно. Индустрия очень сильно отличается от той, что была 10 лет назад, не говоря уже о прошлом годе. Посмотрим. Надеюсь, в конце лета — начале осени у нас что-то появится. Но мы очень рады этому. Это очень крутая штука!»

RUSH








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