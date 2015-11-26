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Rush

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Geddy Lee: «В RUSH мы попробовали все!»



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В своём новом интервью Premier Guitar вокалист и басист Rush Geddy Lee сказал, что пока не знает, каким станет его следующий музыкальный проект. Музыкант, выпустивший недавно книгу "Geddy Lee's Big Beautiful Book Of Bass" ["Большая и Прекрасная Книга Баса Geddy Lee"] пояснил:

«Боюсь, на данной стадии у меня на самом деле нет никаких планов. Я не знаю, куда я готов направиться в плане музыки. Я смотрю на это так: я стал частью удивительного сотрудничества с двумя парнями, к которым я испытываю огромное уважение за столько лет, и за то, что мы провели это время с определенной целью и пользой. Книга стала для меня очень удачным способом выйти из привычной обстановки, и сейчас я ощущаю, что я готов начать с чистого листа и нажать на кнопку перезагрузки, чтобы посмотреть, что я ещё могу сказать в музыке.

Мне нужно дать себе немного времени, чтобы поэкспериментировать и посмотреть, что из этого всего может выйти достаточно мощного, чем стоит заниматься дальше. Не имею ни малейшего понятия, куда это меня заведёт.

Когда я валяю дурака и импровизирую дома, я что только не пробую, самые разные вещи, но это обычно то, как начинается любой альбом RUSH. Я не могу себе представить, что то, что я стану делать дальше будет кардинально отличатся, но из-за того, что сейчас у меня больше гитар, я стал чаще играть на гитаре в студии, и так у меня появляются новые идеи. С точки зрения стиля, я никогда не ощущал, что в контексте RUSH чего-то не хватает, потому что в этой группе мы пробовали почти все. Когда я джемую, я джемую на полную катушку, но буду я или нет следовать какому-либо особенному направлению, я не знаю. В музыке RUSH меня никогда ничего не огорчало. Для меня это был совершенно всеобъемлющий и добросовестный опыт».



GEDDY LEE:



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КомментарииСкрыть/показать 2 )

Orthodox


16 мар 2019, 00:48		Geddy Lee: «В RUSH мы попробовали все!»
- гонит он, вот в Cynic действительно ПОПРОБОВАЛИ ВСЁ!

Jack of Diamonds


16 мар 2019, 01:21		- гонит он, вот в Cynic действительно ПОПРОБОВАЛИ ВСЁ!

и то правда, даже педиками стали


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