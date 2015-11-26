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Rush

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|||| 9 янв 2021

Участники RUSH обсудили будущее



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В рамках недавнего обширного интервью Rolling Stone, участники RUSH впервые после смерти Нила Пирта обсудили будущее. Гитарист Alex Lifeson и басист/вокалист Geddy Lee отметили, что в последние месяцы у них не было мотивации брать в руки инструменты.

«Я люблю играть, и я никогда, никогда не хотел останавливаться»— сказал Lifeson. «И я подумал, знаешь, "Однажды, когда я просто буду сидеть и гадить в штаны, я всё равно захочу играть на гитаре". И сейчас это как бы прошло. После его смерти, это просто не казалось важным. Но я думаю, что всё вернётся».

«Долгое время у меня не было сил играть ...я до сих пор чувствую, что во мне есть музыка, и в Большом Эле есть музыка, но нет никакой спешки на этот счет» — добавил Lee, после чего сказал, что RUSH больше не действующая группа:

«С этим покончено, не так ли? Все кончено. Я все еще очень горжусь тем, что мы сделали". Я не знаю, что я снова буду делать в музыке. И я уверен, что Эл не знает, будь то вместе, врозь или как-то иначе. Но музыка RUSH — это всегда часть нас. И я бы без колебаний сыграл одну из этих песен в правильном контексте. Но в то же время, нужно уважать то что мы втроем с Нилом делали вместе».

RUSH's GEDDY LEE And ALEX LIFESON Reflect On NEIL PEART's Final Years, Discuss Their Musical Future



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