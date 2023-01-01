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*Участники CHILDREN OF BODOM: «Алекси превратился в того, ког... 50
*Новое видео THERION 32
*Фронтмен KREATOR: «Я всё ещё пытаюсь написать лучшую песню и... 30
*Фигурки PANTERA выйдут весной 29
*Гитарист METALLICA: «Обычные слушатели не запоминают отлично... 29
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Rush

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23 дек 2023 : 		 Вокалист RUSH: «А ведь в Германии что-то такое уже было...»

16 дек 2023 : 		 GEDDY LEE: «Сведение — это смерть надежды»

13 дек 2023 : 		 GEDDY LEE о раздражении участников RUSH, когда их называли претенциозными

11 дек 2023 : 		 GEDDY LEE о самом сложном разговоре участников RUSH

10 дек 2023 : 		 Вокалист RUSH: «Люди хотели бы, чтобы мы продолжали работать»

9 дек 2023 : 		 Вокалист RUSH о возможности появления новой музыки

6 дек 2023 : 		 Нереализованные треки вокалиста RUSH

5 дек 2023 : 		 GEDDY LEE: «Мы обсуждали с Alex'ом поиск барабанщика»

3 дек 2023 : 		 GEDDY LEE рассказал о двух найденных сольных песнях

2 дек 2023 : 		 Гитарист RUSH выпускает усилители

1 дек 2023 : 		 GEDDY LEE готов к сотрудничеству с ALEX'ом LIFESON'ом: «Мы планируем сочинить несколько песен»

25 ноя 2023 : 		 GEDDY LEE: «Я был слишком эгоистичен в отношении Нила»

24 ноя 2023 : 		 GEDDY LEE: «Alex первым прочитал мою книгу»

23 ноя 2023 : 		 GEDDY LEE: «Самой сложной песней RUSH для меня была...»

22 ноя 2023 : 		 GEDDY LEE о финальной встрече с барабанщиком RUSH

21 ноя 2023 : 		 PAUL MCCARTNEY предлагал GEDDY LEE и ALEX LIFESON сообразить на троих

20 ноя 2023 : 		 Вокалист RUSH о наркотиках

19 ноя 2023 : 		 ROBERT TRUJILLO о двух днях с GEDDY LEE

18 ноя 2023 : 		 GEDDY LEE о важности обсуждения конфликта в Израиле

16 ноя 2023 : 		 GEDDY LEE: «Возможно ли ещё шоу RUSH? Ну...»

14 ноя 2023 : 		 GEDDY LEE из RUSH хотел бы вернуться в студию с ALEX'ом LIFESON'ом

12 ноя 2023 : 		 GEDDY LEE о выступлении со своим коллегой по RUSH

15 окт 2023 : 		 RUSH соболезнуют евреям

29 авг 2023 : 		 Сестра барабанщика RUSH о его смерти

14 июл 2023 : 		 Урок от гитариста RUSH

27 июн 2023 : 		 Концертное видео RUSH
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|||| 23 дек 2023

Вокалист RUSH: «А ведь в Германии что-то такое уже было...»



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У Geddy Lee, чьи родители прошли через нацистские концлагеря, спросили его мнение о противоречиях между свободой слова и ростом ненависти, которые мы наблюдаем по всему миру:

«Люди умны. Люди должны иметь возможность обсуждать проблемы. Смерть дискуссии не идет на пользу человеческой расе. Это не способствует улучшению ситуации. Именно посредством дискуссий и обучения друг друга важно поддерживать хорошую, безопасную и мирную жизнь. От этого никуда не деться. И когда вы видите, что ситуация начинает изменяться, это пугает меня — очень сильно пугает. И я вспоминаю, что происходило в Германии перед Второй мировой войной. Сейчас во всем мире есть признаки такой опасности, и это меня очень беспокоит!»




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