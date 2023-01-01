23 дек 2023



Вокалист RUSH: «А ведь в Германии что-то такое уже было...»



У Geddy Lee, чьи родители прошли через нацистские концлагеря, спросили его мнение о противоречиях между свободой слова и ростом ненависти, которые мы наблюдаем по всему миру:



«Люди умны. Люди должны иметь возможность обсуждать проблемы. Смерть дискуссии не идет на пользу человеческой расе. Это не способствует улучшению ситуации. Именно посредством дискуссий и обучения друг друга важно поддерживать хорошую, безопасную и мирную жизнь. От этого никуда не деться. И когда вы видите, что ситуация начинает изменяться, это пугает меня — очень сильно пугает. И я вспоминаю, что происходило в Германии перед Второй мировой войной. Сейчас во всем мире есть признаки такой опасности, и это меня очень беспокоит!»







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