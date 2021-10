сегодня



Басист RUSH получил награду



Басист/вокалист RUSH Geddy Lee был удостоен персональной награды Lifetime Achievement Award 11 сентября на гала-вечере Artists For Peace And Justice (APJ) в Торонто, Онтарио, Канада. Lee был отмечен за его «приверженность филантропии», включая его поддержку исследований рака мозга, продовольственного банка Торонто, наводнений в Альберте, «Врачей без границ», «Винограда для человечества», United Way, Канадского музея прав человека и Casey House.







