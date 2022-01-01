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Мемуары басиста RUSH выйдут весной



Изначально запланированные к выпуску на осень этого года, мемуары вокалиста RUSH Geddy Lee будут изданы HarperCollins, по некоторым данным, 16 мая. Ожидается, что труд будет доступен на примерно 400-х страницах.





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