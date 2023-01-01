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Новости
*David Ellefson спел в DIETH 22
*Барабанщик IRON MAIDEN показал свой инструмент 20
*Новая песня IMMORTAL 19
*Новое видео ACCEPT 18
*Бывший из FEAR FACTORY обещает много FEAR FACTORY 17
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*ROGER WATERS ответил на обвинения в нацизме 12
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*David Ellefson спел в DIETH 22
*Барабанщик IRON MAIDEN показал свой инструмент 20
*Новая песня IMMORTAL 19
*Новое видео ACCEPT 18
*Бывший из FEAR FACTORY обещает много FEAR FACTORY 17
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*

Rush

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2 июн 2023 : 		 SEBASTIAN BACH представляет бокс-сет RUSH

3 май 2023 : 		 Geddy Lee почтил память Гордона Лайтфута

23 апр 2023 : 		 Фрагмент из переиздания RUSH

13 апр 2023 : 		 Фрагмент из переиздания RUSH

8 апр 2023 : 		 Биография вокалиста RUSH выйдет осенью

30 мар 2023 : 		 Фрагмент из переиздания RUSH

23 мар 2023 : 		 Фрагмент из переиздания RUSH

17 мар 2023 : 		 Фрагмент из переиздания RUSH

5 мар 2023 : 		 Переиздание RUSH выйдет весной

18 янв 2023 : 		 Барабанщик SHADOWS FALL исполняет трек RUSH

10 янв 2023 : 		 MIKE PORTNOY, FRANK BELLO почтили память барабанщика RUSH

5 дек 2022 : 		 Барабанщик METALLICA заявил, что отсутствие проектов на стороне — секрет долголетия группы

16 ноя 2022 : 		 Мемуары басиста RUSH выйдут весной

13 авг 2022 : 		 ALEX LIFESON и GEDDY LEE исполнили песню RUSH

20 апр 2022 : 		 Музыканты RUSH: «Нил не хотел, чтобы все знали о болезни»

11 апр 2022 : 		 Концертный трек RUSH

6 апр 2022 : 		 ALEX LIFESON: «Сложно было принять, что RUSH всё»

21 мар 2022 : 		 Концертный трек RUSH

11 мар 2022 : 		 Новое видео RUSH

10 мар 2022 : 		 Концертное видео RUSH 1992 года

7 мар 2022 : 		 Профессиональное видео с выступления барабанщика RUSH 1990 года

2 мар 2022 : 		 Гитарист RUSH — о новой музыке с Geddy Lee

25 фев 2022 : 		 Фрагмент переиздания RUSH

14 фев 2022 : 		 Переиздание RUSH выйдет весной

7 фев 2022 : 		 Пинбол от RUSH

25 янв 2022 : 		 Гитарист RUSH: «Доза — это правильно!»
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|||| сегодня

SEBASTIAN BACH представляет бокс-сет RUSH



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AXS TV опубликовали видео, в котором SEBASTIAN BACH представляет бокс-сет RUSH "Signals (40th Anniversary)".

SEBASTIAN BACH Unboxes RUSH's Signals 40th Anniversary Vinyl Boxset; Video




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