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*Новое видео BODOM AFTER MIDNIGHT 27
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Rush

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6 апр 2021 : 		 Музыканты ANTHRAX, TESTAMENT, SUICIDAL TENDENCIES и CROBOT исполняют RUSH

4 фев 2021 : 		 Вокалист — RUSH о Ниле Пирте

19 янв 2021 : 		 Участники DESTRUCTION, KING DIAMOND, BODY COUNT о Ниле Пирте

12 янв 2021 : 		 Клавишник REDEMPTION почтил память Нила Пирта

9 янв 2021 : 		 Участники RUSH обсудили будущее

14 дек 2020 : 		 Барабанщик STYX почтил память Нила Пирта

13 дек 2020 : 		 Установка барабанщика RUSH продана более чем за полмиллиона долларов

12 дек 2020 : 		 Барабанщик FOO FIGHTERS надеется, что участники RUSH еще что-то сделают

25 ноя 2020 : 		 Музыканты TOOL, PRIMUS, MASTODON и COHEED AND CAMBRIA исполняют RUSH

23 ноя 2020 : 		 Установка барабанщика RUSH выставлена на аукцион

19 окт 2020 : 		 MIKE PORTNOY и STU HAMM исполняют RUSH

17 окт 2020 : 		 Книга о барабанщике RUSH выйдет зимой

9 окт 2020 : 		 GEDDY LEE: «Стоящих нереализованных треков RUSH нет»

9 сен 2020 : 		 Вокалист RUSH отрицает слухи о своей смерти

18 авг 2020 : 		 10-летний YOYOKA исполняет кавер-версию RUSH

12 июн 2020 : 		 Новое видео RUSH

11 июн 2020 : 		 В честь барабанщика RUSH назвали объект

9 июн 2020 : 		 Умер продюсер RUSH

3 июн 2020 : 		 Басист SUICIDAL TENDENCIES и студенты ALICE COOPER'a исполняют RUSH

28 май 2020 : 		 Рассказ об издании делюкс-версии альбома RUSH

20 май 2020 : 		 Барабанщик THE POLICE о Ниле Пирте

18 май 2020 : 		 Фрагмент нового релиза RUSH

10 май 2020 : 		 Участники ANTHRAX, TESTAMENT и SUICIDAL TENDENCIES исполняют RUSH

28 апр 2020 : 		 Вокалист RUSH записал благотворительный сингл

24 апр 2020 : 		 Участники ANTHRAX, TESTAMENT и SUICIDAL TENDENCIES исполняют RUSH

16 апр 2020 : 		 Вокалист VOIVOD о разогреве RUSH
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Музыканты ANTHRAX, TESTAMENT, SUICIDAL TENDENCIES и CROBOT исполняют RUSH



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Charlie Benante (ANTHRAX), Alex Skolnick (TESTAMENT), Roberto "Ra" Diaz (SUICIDAL TENDENCIES), Brandon Yeagley (CROBOT) и Mee Eun Kim (TRANS-SIBERIAN ORCHESTRA) опубликовали карантинное видео на композицию RUSH "Subdivisions", которое доступно для просмотра ниже.

ANTHRAX, TESTAMENT, SUICIDAL TENDENCIES And CROBOT Members Cover RUSH's 'Subdivisions' While In Quarantine (Video)





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