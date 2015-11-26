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Музыканты ANTHRAX, TESTAMENT, SUICIDAL TENDENCIES и CROBOT исполняют RUSH



Charlie Benante (ANTHRAX), Alex Skolnick (TESTAMENT), Roberto "Ra" Diaz (SUICIDAL TENDENCIES), Brandon Yeagley (CROBOT) и Mee Eun Kim (TRANS-SIBERIAN ORCHESTRA) опубликовали карантинное видео на композицию RUSH "Subdivisions", которое доступно для просмотра ниже.







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