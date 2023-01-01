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*Новое видео SLIPKNOT 35
*На вокалиста RAMMSTEIN катят бочку 20
*DEE SNIDER: «Закэнсилить меня кишка тонка!» 19
*Новая песня BLUT AUS NORD 17
*SLIPKNOT расстались с клавишником 16
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*

Rush

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|||| 13 июн 2023

Концертное видео RUSH



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"Double Agent", новое любительское отремастированное концертное видео группы RUSH, доступно для просмотра ниже. Съёмки проходили в Торонто в 1994 году.

RUSH - 2023 Remaster Of




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