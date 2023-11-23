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Rush

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GEDDY LEE: «Самой сложной песней RUSH для меня была...»



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GEDDY LEE в рамках встречи с поклонниками был задан вопрос, какая из песен для него была самой сложной с точки зрения одновременного исполнения партий баса и пения на концертах:

«Самой сложной с точки зрения пения и исполнения басовых партий песней, которую я когда-либо написал, была "The Anarchist" с альбома "Clockwork Angels" [2012]. Потому что сначала я написал эту песню на бас-гитаре, и когда на стадии демо-версии мы собрали некий рабочий трек, я сочинил вокальную мелодию, не задумываясь о том, какая там была басовая партия. И только после того, как мы закончили работу над пластинкой и я оказался на репетиции для тура, я понял, что они совершенно разные ритмически - между ними нет совершенно ничего общего. Обычно моя басовая партия следует какому-то шаблону, и голос как бы вливается в него, но эта партия была просто невозможна. Поэтому я неделями, буквально неделями, играл эту одну песню, играл ее только на басу, не пытаясь ее петь, до тех пор пока мне вообще не пришлось думать о басовой партии. И тогда мне пришлось по-настоящему сосредоточиться, и тогда я смог это сделать. Я понял, как именно я могу ее достойно исполнить. Поэтому, когда я начал играть ее вживую, именно в этой песне мне пришлось разделиться, как это делает барабанщик. У барабанщиков есть независимость. Бас-гитаристы не всегда независимы, так что это был настоящий вызов».




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