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Rush

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Гитарист RUSH воодушевлён новым проектом



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Гитарист RUSH Alex Lifeson рассказал в интервью Andertons Music Co о музыке, над которой он работает после завершения последнего тура группы почти шесть лет назад:

«У меня на сайте есть два трека, которые были в видео [для рекламы новой гитары Alex Lifeson Epiphone Les Paul Standard Axcess]: "Kabul Blues" и "Spy House — так они называются. Так что это небольшое представление о том, чем я занимался в последние четыре-пять лет. В настоящее время я работаю с Andy Curran'ом [из CONEY HATCH] над кое-каким материалом. Он прислал мне наработки, над которыми работал. Чувак, это было четыре года назад — и он попросил, чтобы я наложил на него несколько гитар, что я и сделал. Потом появился ещё один трек. А затем он сменил вокалиста. И Maiah Wynne — нынешняя вокалистка в этом проекте. Она из Портленда, штат Орегон, у неё фантастический голос, это великолепная певица, очень эмоциональная. И проект стал развиваться. А потом я обнаружил, что заменяю части, которые я делал раньше, потому что это были просто случайные гитарные партии, на что-то более существенное. И теперь у нас есть около 10 или 11 песен в формате альбома, которые мы сейчас микшируем. И я надеюсь, что в конце лета или начале осени этого года у нас будет что послушать. Я очень рад этому. Потому что её голос очень хрупкий и нежный во многих отношениях, и это контрастирует с тяжёлой, мрачной музыкой, которую мы создали. Это очень крутая комбинация, и мне очень нравится этот материал».

На вопрос о том, будет ли проект, который предварительно получил название ENVY OF NONE, гастролировать после выхода альбома, Alex ответил:

«Пока слишком рано об этом говорить, особенно из-за пандемии. Мы только начинаем возвращаться к нормальной жизни. Сейчас мы сосредоточены на том, чтобы сделать миксы и добиться того звучания, которого хотим, и посмотреть, что мы можем сделать в плане распространения. А там посмотрим».

RUSH's ALEX LIFESON Is 'Really Excited' About His New Project





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