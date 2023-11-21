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PAUL MCCARTNEY предлагал GEDDY LEE и ALEX LIFESON сообразить на троих



Geddy Lee в интервью Rolling Stone рассказал о беседе с сэром Paul McCartney на концерте памяти Тэйлора Хокинса в сентябре 2022 года:



«Dave был так мил. Он подошел к нам на репетиции и сказал: "Paul McCartney приехал на репетицию, он на улице, и он сказал мне: ""Dave, я никогда раньше не встречал никого из RUSH". А я ответил: "Я также никогда не встречал его! Приведи его, пожалуйста". И он вошел. Он оказался очень милым человеком. Очень доброжелательным»



На вопрос, было ли у него ощущение, что McCartney знает музыку RUSH, Lee сказал:



«Нет, но у меня было ощущение, что он знал, кто мы такие, и слышал о нас. Но он никогда нас не слушал. Поэтому на концерте он присутствовал. Он смотрел выступление. Я думаю, ему было очень интересно, потому что люди, вероятно, говорили ему о нас.



Но после концерта он был просто невероятен. Он был таким теплым, доброжелательным и позитивным. Он подошел, сел и выпил с нами. Мы все вместе напились. И он был очень категоричен, говоря: "Знаете, как Ринго [Старр] всегда говорит: " Это наша работа". И я сказал: "Поговори с Al'ом, потому что он самый упрямый". И вот он читал ему лекцию о том, как здорово гастролировать. 'Ты должен это сделать, чувак. Ты должен вернуться туда, чувак". И Alex сказал что-то вроде: "Я сделаю это, если ты будешь нашим менеджером". 'Я буду менеджером, приятель!' Это было очень весело, очень смешно, но он был прав. Он так смотрит на жизнь. Он нестареющий, потому что искренне верит, что рожден для этого. Это то, что ты делаешь. И вы просто это делаете. Вы не задаетесь вопросом. И я полагаю, что мы все иногда забываем об этом».







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