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MIKE PORTNOY: «Сыграть бы с RUSH ...»



MIKE PORTNOY в программе басиста TWISTED SISTER "22 Now" вновь коснулся гипотетического воссоединения RUSH и интереса к этому событию:



«Конечно, я был бы за. Это и правда была бы сбывшаяся мечта — играть с этими ребятами. Но я не хочу, чтобы сейчас в заголовках было написано, что я достоин этого концерта. Я этого не говорю. Ты задаёшь мне вопрос. Гипотетически, конечно, это было бы воплощением мечты. Нил был моим героем — и всегда им будет, ну а Geddy и Alex также не отстают.



Я не думаю, что и через миллион лет они будут играть без него, правда, не думаю. Но в гипотетическом сценарии... Конечно, да! Но я не думаю, что и через миллион лет это случится. Но это приятная мечта, о которой можно гипотетически поразмышлять. Но я, честно говоря, не думаю, что это когда-нибудь случится. Но кто знает? Никогда не знаешь наперёд.



Как бы гипотетически это ни было увлекательно, событие было бы потрясающим, но вместе с этим это было бы и очень сложно. Но ситуация беспроигрышная. Скорее всё было бы почти невозможно, потому что его фанаты настолько одержимы, насколько это вообще возможно, — и я в их числе. Так что да, это было бы непросто, но я бы рискнул».







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