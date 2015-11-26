17 окт 2020



Книга о барабанщике RUSH выйдет зимой



Первая и единственная официальная иллюстрированная книга о барабанщике RUSH Ниле Пирте, "Neil Peart: The Illustrated Quotes", будет выпущена двенадцатого января 2021 года.











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