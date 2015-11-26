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Rush

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GEDDY LEE: «Стоящих нереализованных треков RUSH нет»



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Басист/вокалист RUSH Geddy Lee в недавнем интервью ответил на вопрос о том, есть ли какие-то нереализованные треки группы, которые могут быть выпущены в будущем:

«На самом деле в архивах не так и много всего. Мы были из тех групп, что использовали всё, что сочинялось, а если нам что-то не нравилось, мы просто бросали и переходили к другому. Так что нет нереализованных песен RUSH, которые стоят хотя бы цента. Записывать наши песни было очень дорого и сложно, так что мы не делали какие-то бэкапы с целью потом выбрать лучшее».

На вопрос о том, можно ли ждать что-то новое от него, Geddy ответил:

«Хороший вопрос, я недавно перевыпустил свою сольную работу 2000 года на виниле, и это вновь заставило меня её переслушать. И я очень ей горжусь — это очень замысловатая и глубокая пластинка, в которую вложено много любви и страсти. Это заставило меня подумать о том, что однажды можно было бы и съездить с ней на гастроли, так что не буду зарекаться. Но никаких точных планов нет, сейчас не тот момент, когда есть возможность что-то точно планировать, и только время покажет, осуществится что-то или нет».

GEDDY LEE Says



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