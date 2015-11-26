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Rush

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13 дек 2020 : 		 Установка барабанщика RUSH продана более чем за полмиллиона долларов

12 дек 2020 : 		 Барабанщик FOO FIGHTERS надеется, что участники RUSH еще что-то сделают

25 ноя 2020 : 		 Музыканты TOOL, PRIMUS, MASTODON и COHEED AND CAMBRIA исполняют RUSH

23 ноя 2020 : 		 Установка барабанщика RUSH выставлена на аукцион

19 окт 2020 : 		 MIKE PORTNOY и STU HAMM исполняют RUSH

17 окт 2020 : 		 Книга о барабанщике RUSH выйдет зимой

9 окт 2020 : 		 GEDDY LEE: «Стоящих нереализованных треков RUSH нет»

9 сен 2020 : 		 Вокалист RUSH отрицает слухи о своей смерти

18 авг 2020 : 		 10-летний YOYOKA исполняет кавер-версию RUSH

12 июн 2020 : 		 Новое видео RUSH

11 июн 2020 : 		 В честь барабанщика RUSH назвали объект

9 июн 2020 : 		 Умер продюсер RUSH

3 июн 2020 : 		 Басист SUICIDAL TENDENCIES и студенты ALICE COOPER'a исполняют RUSH

28 май 2020 : 		 Рассказ об издании делюкс-версии альбома RUSH

20 май 2020 : 		 Барабанщик THE POLICE о Ниле Пирте

18 май 2020 : 		 Фрагмент нового релиза RUSH

10 май 2020 : 		 Участники ANTHRAX, TESTAMENT и SUICIDAL TENDENCIES исполняют RUSH

28 апр 2020 : 		 Вокалист RUSH записал благотворительный сингл

24 апр 2020 : 		 Участники ANTHRAX, TESTAMENT и SUICIDAL TENDENCIES исполняют RUSH

16 апр 2020 : 		 Вокалист VOIVOD о разогреве RUSH

14 апр 2020 : 		 Участники ANTHRAX, TESTAMENT и SUICIDAL TENDENCIES исполняют RUSH

7 апр 2020 : 		 Участники ANTHRAX, TESTAMENT и SUICIDAL TENDENCIES исполняют RUSH

2 апр 2020 : 		 GRAHAM BONNET о Ниле Пирте

2 апр 2020 : 		 Гитарист TESTAMENT о Ниле Пирте

1 апр 2020 : 		 Вокалист KISS о барабанщике RUSH

27 мар 2020 : 		 Выход переиздания RUSH отложен
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Установка барабанщика RUSH продана более чем за полмиллиона долларов



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Установка барабанщика RUSH Нила Пирта, на которой он играл с 1974 по 1977 год, была продана более чем за полмиллиона долларов на аукционе. 14"-том-том подписан Пиртом.

NEIL PEART's RUSH Drum Kit Used From 1974 Until 1977 Sells For $500,000



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