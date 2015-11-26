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Установка барабанщика RUSH продана более чем за полмиллиона долларов



Установка барабанщика RUSH Нила Пирта, на которой он играл с 1974 по 1977 год, была продана более чем за полмиллиона долларов на аукционе. 14"-том-том подписан Пиртом.







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