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*METALLICA помогла уличному музыканту 18
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Rush

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25 янв 2022 : 		 Гитарист RUSH: «Доза — это правильно!»

11 янв 2022 : 		 175 песен RUSH в одном видео

31 окт 2021 : 		 Нереализованный трек от гитариста RUSH

27 окт 2021 : 		 MIKE PORTNOY: «Сыграть бы с RUSH...»

7 окт 2021 : 		 Гитарист RUSH: «С турами я завязал»

1 окт 2021 : 		 Басист RUSH получил награду

29 сен 2021 : 		 GEDDY LEE готовит мемуары

24 авг 2021 : 		 Трейлер пива RUSH

18 авг 2021 : 		 Коллекция машин барабанщика RUSH ушла за 3,9 миллиона

13 авг 2021 : 		 9-летняя девочка исполняет песню RUSH

3 авг 2021 : 		 Рассказ о коллекции машин барабанщика RUSH

29 июл 2021 : 		 Фильм RUSH в кинотеатрах

28 июл 2021 : 		 ALEX LIFESON — о малом количестве импровизаций на концертах RUSH

22 июл 2021 : 		 Гитарист RUSH воодушевлён новым проектом

6 июл 2021 : 		 Гитарист RUSH считает, что история группы окончена

1 июл 2021 : 		 Гитарист RUSH сотрудничает с участником CONEY HATCH

29 июн 2021 : 		 Машины барабанщика RUSH уйдут с молотка

19 июн 2021 : 		 Гитарист RUSH представил новую музыку

12 май 2021 : 		 THE POLYPHONIC SPREE исполняют RUSH: видео

18 апр 2021 : 		 THE POLYPHONIC SPREE исполняют RUSH

6 апр 2021 : 		 Музыканты ANTHRAX, TESTAMENT, SUICIDAL TENDENCIES и CROBOT исполняют RUSH

4 фев 2021 : 		 Вокалист — RUSH о Ниле Пирте

19 янв 2021 : 		 Участники DESTRUCTION, KING DIAMOND, BODY COUNT о Ниле Пирте

12 янв 2021 : 		 Клавишник REDEMPTION почтил память Нила Пирта

9 янв 2021 : 		 Участники RUSH обсудили будущее

14 дек 2020 : 		 Барабанщик STYX почтил память Нила Пирта
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Гитарист RUSH: «Доза — это правильно!»



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Гитарист RUSH Alex Lifeson опубликовал 12-минутное видео, в котором коснулся множества тем, включая и новый проект ENVY OF NONE. В частности, он выразил и своё отношение к вакцинации:

«Делайте прививки... Вакцинация — это очень хорошая вещь, а если вы её не сделаете, вы поступите очень плохо!»

RUSH





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