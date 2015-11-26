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Гитарист RUSH : «Доза — это правильно!»



Гитарист RUSH Alex Lifeson опубликовал 12-минутное видео, в котором коснулся множества тем, включая и новый проект ENVY OF NONE. В частности, он выразил и своё отношение к вакцинации:



«Делайте прививки... Вакцинация — это очень хорошая вещь, а если вы её не сделаете, вы поступите очень плохо!»







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