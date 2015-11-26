Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Вокалист SEPULTURA: «Еда из мяса — просто мусор!» 104
*BRIAN MAY считает антиваксеров чудиками 62
*Специальный бокс-сет от IRON MAIDEN 39
*Концертное видео ULVER 27
*MARC RIZZO: «От SOULFLY я не получил никакой поддержки» 23
[= ||| все новости группы



*

Rush

*



18 авг 2021 : 		 Коллекция машин барабанщика RUSH ушла за 3,9 миллиона

13 авг 2021 : 		 9-летняя девочка исполняет песню RUSH

3 авг 2021 : 		 Рассказ о коллекции машин барабанщика RUSH

29 июл 2021 : 		 Фильм RUSH в кинотеатрах

28 июл 2021 : 		 ALEX LIFESON — о малом количестве импровизаций на концертах RUSH

22 июл 2021 : 		 Гитарист RUSH воодушевлён новым проектом

6 июл 2021 : 		 Гитарист RUSH считает, что история группы окончена

1 июл 2021 : 		 Гитарист RUSH сотрудничает с участником CONEY HATCH

29 июн 2021 : 		 Машины барабанщика RUSH уйдут с молотка

19 июн 2021 : 		 Гитарист RUSH представил новую музыку

12 май 2021 : 		 THE POLYPHONIC SPREE исполняют RUSH: видео

18 апр 2021 : 		 THE POLYPHONIC SPREE исполняют RUSH

6 апр 2021 : 		 Музыканты ANTHRAX, TESTAMENT, SUICIDAL TENDENCIES и CROBOT исполняют RUSH

4 фев 2021 : 		 Вокалист — RUSH о Ниле Пирте

19 янв 2021 : 		 Участники DESTRUCTION, KING DIAMOND, BODY COUNT о Ниле Пирте

12 янв 2021 : 		 Клавишник REDEMPTION почтил память Нила Пирта

9 янв 2021 : 		 Участники RUSH обсудили будущее

14 дек 2020 : 		 Барабанщик STYX почтил память Нила Пирта

13 дек 2020 : 		 Установка барабанщика RUSH продана более чем за полмиллиона долларов

12 дек 2020 : 		 Барабанщик FOO FIGHTERS надеется, что участники RUSH еще что-то сделают

25 ноя 2020 : 		 Музыканты TOOL, PRIMUS, MASTODON и COHEED AND CAMBRIA исполняют RUSH

23 ноя 2020 : 		 Установка барабанщика RUSH выставлена на аукцион

19 окт 2020 : 		 MIKE PORTNOY и STU HAMM исполняют RUSH

17 окт 2020 : 		 Книга о барабанщике RUSH выйдет зимой

9 окт 2020 : 		 GEDDY LEE: «Стоящих нереализованных треков RUSH нет»

9 сен 2020 : 		 Вокалист RUSH отрицает слухи о своей смерти
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Коллекция машин барабанщика RUSH ушла за 3,9 миллиона



*
zoom
*
* *
Коллекция машин барабанщика RUSH Нила Пирта была продана за 3,9 миллиона долларов на Pebble Beach Auctions.

Late RUSH Drummer NEIL PEART





Like!+1Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 267

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2021 © Russian Darkside e-Zine.   Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом