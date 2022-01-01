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Rush

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Фрагмент переиздания RUSH



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15 апреля UMe/Mercury и Anthem Records выпустят юбилейную версию альбома RUSH "Moving Pictures", которая будет доступна в нескольких вариантах: (1) Super Deluxe Edition, (2) three-CD Deluxe Edition, (3) five-LP Deluxe Edition, (4) one-LP Edition, (5), Digital Deluxe Edition, (6) Dolby Atmos Digital Edition .

SUPER DELUXE TRACK LIST:

MOVING PICTURES

(2015 Remaster on CD for First Time)

CD – DISC 1

Tom Sawyer

Red Barchetta

YYZ

Limelight

The Camera Eye

Witch Hunt

Vital Signs

LIVE IN YYZ 1981*

CD – DISC 2

2112 – Overture

2112 – The Temples Of Syrinx

Freewill

Limelight

Cygnus X-1 Book II: Hemispheres – Prelude

Beneath, Between & Behind

The Camera Eye

YYZ

Broon’s Bane

The Trees

Xanadu

LIVE IN YYZ 1981* (cont’d)

CD – DISC 3

The Spirit Of Radio

Red Barchetta

Closer To The Heart

Tom Sawyer

Vital Signs

Natural Science

Working Man / Cygnus X-1 Book II: Hemispheres – Armageddon: The Battle Of Heart And Mind / By-Tor & The Snow Dog / In The End / In The Mood / 2112 – Grand Finale

La Villa Strangiato

BLU-RAY AUDIO – DISC 4

DOLBY ATMOS,* DOLBY TRUEHD 5.1,* DTS-HD MASTER AUDIO 5.1,* PCM Stereo

Surround formats newly mixed by Richard Chycki

New Hugh Syme song illustrations animated during each respective song’s playback

MOVING PICTURES

Tom Sawyer

Red Barchetta

YYZ

Limelight

The Camera Eye

Witch Hunt

Vital Signs

BONUS VIDEOS

Tom Sawyer

Limelight

Vital Signs

YYZ*

180-GRAM BLACK VINYL – DMM HALF-SPEED MASTERING

MOVING PICTURES

SIDE ONE

Tom Sawyer

Red Barchetta

YYZ

Limelight

SIDE TWO

The Camera Eye

Witch Hunt

Vital Signs

LIVE IN YYZ 1981*

SIDE THREE

2112 – Overture

2112 – The Temples Of Syrinx

Freewill

Limelight

SIDE FOUR

Cygnus X-1 Book II: Hemispheres – Prelude

Beneath, Between & Behind

The Camera Eye

SIDE FIVE

YYZ

Broon’s Bane

The Trees

SIDE SIX

Xanadu

The Spirit Of Radio

SIDE SEVEN

Red Barchetta

Closer To The Heart

Tom Sawyer

SIDE EIGHT

Vital Signs

Natural Science

SIDE NINE

Working Man / Cygnus X-1 Book II: Hemispheres – Armageddon: The Battle Of Heart And Mind / By-Tor & The Snow Dog / In The End / In The Mood / 2112 – Grand Finale

SIDE TEN

La Villa Strangiato

* Previously unreleased

Фрагмент из этого релиза, "Vital Signs (Live in YYZ 1981)", доступен ниже.

RUSH Releases











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