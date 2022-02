Фрагмент переиздания RUSH

сегодня



15 апреля UMe/Mercury и Anthem Records выпустят юбилейную версию альбома RUSH "Moving Pictures", которая будет доступна в нескольких вариантах: (1) Super Deluxe Edition, (2) three-CD Deluxe Edition, (3) five-LP Deluxe Edition, (4) one-LP Edition, (5), Digital Deluxe Edition, (6) Dolby Atmos Digital Edition .



SUPER DELUXE TRACK LIST:



MOVING PICTURES



(2015 Remaster on CD for First Time)



CD – DISC 1



Tom Sawyer



Red Barchetta



YYZ



Limelight



The Camera Eye



Witch Hunt



Vital Signs



LIVE IN YYZ 1981*



CD – DISC 2



2112 – Overture



2112 – The Temples Of Syrinx



Freewill



Limelight



Cygnus X-1 Book II: Hemispheres – Prelude



Beneath, Between & Behind



The Camera Eye



YYZ



Broon’s Bane



The Trees



Xanadu



LIVE IN YYZ 1981* (cont’d)



CD – DISC 3



The Spirit Of Radio



Red Barchetta



Closer To The Heart



Tom Sawyer



Vital Signs



Natural Science



Working Man / Cygnus X-1 Book II: Hemispheres – Armageddon: The Battle Of Heart And Mind / By-Tor & The Snow Dog / In The End / In The Mood / 2112 – Grand Finale



La Villa Strangiato



BLU-RAY AUDIO – DISC 4



DOLBY ATMOS,* DOLBY TRUEHD 5.1,* DTS-HD MASTER AUDIO 5.1,* PCM Stereo



Surround formats newly mixed by Richard Chycki



New Hugh Syme song illustrations animated during each respective song’s playback



MOVING PICTURES



Tom Sawyer



Red Barchetta



YYZ



Limelight



The Camera Eye



Witch Hunt



Vital Signs



BONUS VIDEOS



Tom Sawyer



Limelight



Vital Signs



YYZ*



180-GRAM BLACK VINYL – DMM HALF-SPEED MASTERING



MOVING PICTURES



SIDE ONE



Tom Sawyer



Red Barchetta



YYZ



Limelight



SIDE TWO



The Camera Eye



Witch Hunt



Vital Signs



LIVE IN YYZ 1981*



SIDE THREE



2112 – Overture



2112 – The Temples Of Syrinx



Freewill



Limelight



SIDE FOUR



Cygnus X-1 Book II: Hemispheres – Prelude



Beneath, Between & Behind



The Camera Eye



SIDE FIVE



YYZ



Broon’s Bane



The Trees



SIDE SIX



Xanadu



The Spirit Of Radio



SIDE SEVEN



Red Barchetta



Closer To The Heart



Tom Sawyer



SIDE EIGHT



Vital Signs



Natural Science



SIDE NINE



Working Man / Cygnus X-1 Book II: Hemispheres – Armageddon: The Battle Of Heart And Mind / By-Tor & The Snow Dog / In The End / In The Mood / 2112 – Grand Finale



SIDE TEN



La Villa Strangiato



* Previously unreleased



Фрагмент из этого релиза, "Vital Signs (Live in YYZ 1981)", доступен ниже.

























