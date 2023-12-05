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GEDDY LEE: «Мы обсуждали с Alex'ом поиск барабанщика»



ALEX LIFESON в программе "CBS News Sunday Morning" спросили, какой будет новая глава для него и Geddy Lee без Нила:



«Да, без него трудно понять и сказать, какой она будет».



На вопрос о том, было ли обсуждение найти барабанщика и что-то сделать, Geddy сказал:



«Обсуждали ли мы это? Да».



На вопрос о том, произойдет ли это, Lee сказал:



«Это не исключено, но на данный момент я не могу этого гарантировать».



Alex добавил: «Это просто не в нашей ДНК — останавливаться».



Geddy: «Делайте то, во что верите, потому что если вы будете делать то, во что верит кто-то другой, и потерпите неудачу, у вас ничего не останется. Если ты делаешь то, во что веришь сам, и терпишь неудачу, у тебя остается надежда».







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