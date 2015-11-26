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Rush

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9 сен 2020 : 		 Вокалист RUSH отрицает слухи о своей смерти

18 авг 2020 : 		 10-летний YOYOKA исполняет кавер-версию RUSH

12 июн 2020 : 		 Новое видео RUSH

11 июн 2020 : 		 В честь барабанщика RUSH назвали объект

9 июн 2020 : 		 Умер продюсер RUSH

3 июн 2020 : 		 Басист SUICIDAL TENDENCIES и студенты ALICE COOPER'a исполняют RUSH

28 май 2020 : 		 Рассказ об издании делюкс-версии альбома RUSH

20 май 2020 : 		 Барабанщик THE POLICE о Ниле Пирте

18 май 2020 : 		 Фрагмент нового релиза RUSH

10 май 2020 : 		 Участники ANTHRAX, TESTAMENT и SUICIDAL TENDENCIES исполняют RUSH

28 апр 2020 : 		 Вокалист RUSH записал благотворительный сингл

24 апр 2020 : 		 Участники ANTHRAX, TESTAMENT и SUICIDAL TENDENCIES исполняют RUSH

16 апр 2020 : 		 Вокалист VOIVOD о разогреве RUSH

14 апр 2020 : 		 Участники ANTHRAX, TESTAMENT и SUICIDAL TENDENCIES исполняют RUSH

7 апр 2020 : 		 Участники ANTHRAX, TESTAMENT и SUICIDAL TENDENCIES исполняют RUSH

2 апр 2020 : 		 GRAHAM BONNET о Ниле Пирте

2 апр 2020 : 		 Гитарист TESTAMENT о Ниле Пирте

1 апр 2020 : 		 Вокалист KISS о барабанщике RUSH

27 мар 2020 : 		 Выход переиздания RUSH отложен

26 мар 2020 : 		 Барабанщик AVENGED SEVENFOLD о Ниле Пирте

24 мар 2020 : 		 Вокалист RUSH о коронавирусе

17 мар 2020 : 		 Барабанщик DEF LEPPARD: «Уход Нила меня опустошил»

17 мар 2020 : 		 Гитарист RUSH самоизолируется

6 мар 2020 : 		 В честь барабанщика RUSH сварили пиво

18 фев 2020 : 		 Американские военные исполняют RUSH

16 фев 2020 : 		 Переиздание RUSH выйдет весной
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|||| сегодня

Вокалист RUSH отрицает слухи о своей смерти



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Басист/вокалист RUSH Geddy Lee опубликовал сообщение о том, что слухи о его смерти слишком преувеличены. Восьмого сентября имя Geddy активно циркулировало в Твиттере и многие решили, что он умер.

«Не стоит волноваться! Даже я немного сглотнул, когда увидел свое имя в трендах Твиттера, но решил узнать у своих собак и... пусть я и несколько скучный, но в остальном все нормально... #GeddyLee»

RUSH's GEDDY LEE Confirms He's Not Dead After Trending On Twitter





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КомментарииСкрыть/показать 1 )

Jack of Diamonds


9 сен 2020, 00:19		Здоровья погибшим


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