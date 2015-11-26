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Вокалист RUSH отрицает слухи о своей смерти



Басист/вокалист RUSH Geddy Lee опубликовал сообщение о том, что слухи о его смерти слишком преувеличены. Восьмого сентября имя Geddy активно циркулировало в Твиттере и многие решили, что он умер.



«Не стоит волноваться! Даже я немного сглотнул, когда увидел свое имя в трендах Твиттера, но решил узнать у своих собак и... пусть я и несколько скучный, но в остальном все нормально... #GeddyLee»













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