Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Бывший басист ACCEPT был несчастлив в группе 32
*Барабанщик METALLICA — о "Lulu": «Эта пластинка выдержала ис... 19
*Вокалист HELLOWEEN — о материале для нового альбома 17
*Видео с выступления FEAR FACTORY 16
*Видео с текстом от METALLICA 14
*На барабанщика DEF LEPPARD напали во Флориде 14
*Видео с текстом от IMMORTAL 12
*KIP WINGER — о том, как JAMES HETFIELD извинился перед ним 11
*Может ли OZZY OSBOURNE давать концерты в инвалидном кресле? 11
*Гитарист SABATON исполняет TOTO 9
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Бывший басист ACCEPT был несчастлив в группе 32
*Барабанщик METALLICA — о "Lulu": «Эта пластинка выдержала ис... 19
*Вокалист HELLOWEEN — о материале для нового альбома 17
*Видео с выступления FEAR FACTORY 16
*Видео с текстом от METALLICA 14
[= ||| все новости группы



*

Rush

*



23 мар 2023 : 		 Фрагмент из переиздания RUSH

17 мар 2023 : 		 Фрагмент из переиздания RUSH

5 мар 2023 : 		 Переиздание RUSH выйдет весной

18 янв 2023 : 		 Барабанщик SHADOWS FALL исполняет трек RUSH

10 янв 2023 : 		 MIKE PORTNOY, FRANK BELLO почтили память барабанщика RUSH

5 дек 2022 : 		 Барабанщик METALLICA заявил, что отсутствие проектов на стороне — секрет долголетия группы

16 ноя 2022 : 		 Мемуары басиста RUSH выйдут весной

13 авг 2022 : 		 ALEX LIFESON и GEDDY LEE исполнили песню RUSH

20 апр 2022 : 		 Музыканты RUSH: «Нил не хотел, чтобы все знали о болезни»

11 апр 2022 : 		 Концертный трек RUSH

6 апр 2022 : 		 ALEX LIFESON: «Сложно было принять, что RUSH всё»

21 мар 2022 : 		 Концертный трек RUSH

11 мар 2022 : 		 Новое видео RUSH

10 мар 2022 : 		 Концертное видео RUSH 1992 года

7 мар 2022 : 		 Профессиональное видео с выступления барабанщика RUSH 1990 года

2 мар 2022 : 		 Гитарист RUSH — о новой музыке с Geddy Lee

25 фев 2022 : 		 Фрагмент переиздания RUSH

14 фев 2022 : 		 Переиздание RUSH выйдет весной

7 фев 2022 : 		 Пинбол от RUSH

25 янв 2022 : 		 Гитарист RUSH: «Доза — это правильно!»

11 янв 2022 : 		 175 песен RUSH в одном видео

31 окт 2021 : 		 Нереализованный трек от гитариста RUSH

27 окт 2021 : 		 MIKE PORTNOY: «Сыграть бы с RUSH...»

7 окт 2021 : 		 Гитарист RUSH: «С турами я завязал»

1 окт 2021 : 		 Басист RUSH получил награду

29 сен 2021 : 		 GEDDY LEE готовит мемуары
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Фрагмент из переиздания RUSH



zoom
28 апреля на UMe/Mercury и Anthem Records состоится релиз юбилейной версии альбома 1982 года "Signals", фрагмент из которой, "Chemistry", доступен ниже.

Трек-лист:

Super Deluxe Edition:

CD - Disc 1: Original Album - Produced by Rush and Terry Brown / 2015 remaster on CD for the first time:


"Subdivisions"
"The Analog Kid"
"Chemistry"
"Digital Man"
"The Weapon"
"New World Man"
"Losing It"
"Countdown"


Blu-Ray Audio - Disc 2 (Dolby Atmos* / Dolby TrueHD 5.1* / PCM Stereo; * Previously unreleased mixes):


"Subdivisions"
"The Analog Kid"
"Chemistry"
"Digital Man"
"The Weapon"
"New World Man"
"Losing It"
"Countdown"


Bonus Promo Videos (Dolby TrueHD 5.1* / PCM Stereo; * Previously unreleased mixes):


"Subdivisions"
"Countdown"


1LP - Signals (DMM Half-Speed Mastering / Original Album - Produced by Rush and Terry Brown):


Side A


"Subdivisions"
"The Analog Kid"
"Chemistry"
"Digital Man"


Side B


"The Weapon"
"New World Man"
"Losing It"
"Countdown"

7" Singles (All four singles feature brand-new Hugh Syme artwork):


Single 1 - Side A:


"Subdivisions"


Single 1 - Side B:


"Red Barchetta" (Live)


Single 2 - Side A:


"Countdown"


Single 2 - Side B:


"New World Man"


Single 3 - Side A:


"New World Man"


Single 3 - Side B:


"Vital Signs" (Live)


Single 4 - Side A:


"The Weapon" (Single Edit)


Single 4 - Side B:


"Digital Man"

RUSH Premier New Visualizer For




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 138

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2023 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом