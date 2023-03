Фрагмент из переиздания RUSH

сегодня



28 апреля на UMe/Mercury и Anthem Records состоится релиз юбилейной версии альбома 1982 года "Signals", фрагмент из которой, "Chemistry", доступен ниже.



Трек-лист:



Super Deluxe Edition:



CD - Disc 1: Original Album - Produced by Rush and Terry Brown / 2015 remaster on CD for the first time:





"Subdivisions"

"The Analog Kid"

"Chemistry"

"Digital Man"

"The Weapon"

"New World Man"

"Losing It"

"Countdown"





Blu-Ray Audio - Disc 2 (Dolby Atmos* / Dolby TrueHD 5.1* / PCM Stereo; * Previously unreleased mixes):





"Subdivisions"

"The Analog Kid"

"Chemistry"

"Digital Man"

"The Weapon"

"New World Man"

"Losing It"

"Countdown"





Bonus Promo Videos (Dolby TrueHD 5.1* / PCM Stereo; * Previously unreleased mixes):





"Subdivisions"

"Countdown"





1LP - Signals (DMM Half-Speed Mastering / Original Album - Produced by Rush and Terry Brown):





Side A





"Subdivisions"

"The Analog Kid"

"Chemistry"

"Digital Man"





Side B





"The Weapon"

"New World Man"

"Losing It"

"Countdown"



7" Singles (All four singles feature brand-new Hugh Syme artwork):





Single 1 - Side A:





"Subdivisions"





Single 1 - Side B:





"Red Barchetta" (Live)





Single 2 - Side A:





"Countdown"





Single 2 - Side B:





"New World Man"





Single 3 - Side A:





"New World Man"





Single 3 - Side B:





"Vital Signs" (Live)





Single 4 - Side A:





"The Weapon" (Single Edit)





Single 4 - Side B:





"Digital Man"







