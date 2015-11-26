Вокалист RUSH не исключает сольного альбома

Вокалист RUSH Geddy Lee в ходе беседы с "Your Morning" сообщил, что не исключает возможности выпуска сольного альбома:
«Ну что же, это может произойти. Я был плотно занят этой штукой (созданием книги) последние два с половиной года и теперь, когда всё готово, после всей моей бесстыдной промокампании, я начну переводить сознание в процесс сочинения новой музыки».
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