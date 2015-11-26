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Rush

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18 янв 2019 : 		 Вокалист RUSH не исключает сольного альбома

6 дек 2018 : 		 Вокалист RUSH не будет выпускать новую музыку

21 ноя 2018 : 		 Концертный релиз RUSH выйдет на виниле

9 ноя 2018 : 		 Гитарист RUSH работает с MARCO MINNEMANN

23 окт 2018 : 		 GEDDY LEE о планах RUSH: "Их нет"

7 окт 2018 : 		 Переиздание RUSH выйдет осенью

3 авг 2018 : 		 Вокалист RUSH выпускает книгу

5 май 2018 : 		 Вышел винил RUSH

27 мар 2018 : 		 Видео с текстом от RUSH

23 янв 2018 : 		 Гитарист RUSH: «С группой, считайте, всё»

19 окт 2017 : 		 Расширенное издание альбома RUSH выйдет зимой

30 авг 2017 : 		 Сайд-проекта RUSH не будет

31 мар 2017 : 		 RUSH выпустят сингл

2 дек 2016 : 		 Концертный трек RUSH

18 ноя 2016 : 		 Рассказ о делюкс-издании альбома RUSH

4 ноя 2016 : 		 Юбилейное издание альбома RUSH выйдет зимой

3 ноя 2016 : 		 Новая награда RUSH

19 окт 2016 : 		 Трейлер документального фильма RUSH

3 окт 2016 : 		 Документальный фильм о RUSH выйдет осенью

5 июн 2016 : 		 Репродукции обложки RUSH появились в продаже

29 май 2016 : 		 Гитарист RUSH подумывает о выпуске второго сольного альбома

5 апр 2016 : 		 RUSH опубликовали полную версию видео “2112: Overture / The Temples Of Syrinx / Discovery / Presentation / Oracle: The Dream / Soliloquy / Grand Finale”

4 апр 2016 : 		 Видео с текстом от RUSH

17 мар 2016 : 		 Барабанщик RUSH выпустит книгу про тур 'R40 Live'

10 мар 2016 : 		 Гитарист RUSH подтвердил отказ группы от гастрольной деятельности

20 фев 2016 : 		 Новое видео RUSH
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Вокалист RUSH не исключает сольного альбома



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Вокалист RUSH Geddy Lee в ходе беседы с "Your Morning" сообщил, что не исключает возможности выпуска сольного альбома:

«Ну что же, это может произойти. Я был плотно занят этой штукой (созданием книги) последние два с половиной года и теперь, когда всё готово, после всей моей бесстыдной промокампании, я начну переводить сознание в процесс сочинения новой музыки».



GEDDY LEE Says A New Solo Album Is




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