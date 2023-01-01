16 дек 2023



GEDDY LEE: «Сведение — это смерть надежды»



В новом интервью для "World Café" басиста/вокалиста RUSH Geddy Lee попросили объяснить термин «пост-продакшн-блюз» применительно к процессу создания альбома, о чём он рассказывает в своих недавно вышедших мемуарах "My Effin' Life". Geddy ответил:



«Это можно сравнить с тем, что [режиссёр/актёр] Вуди Аллен говорит, кажется, в [американском сатирическом романтическом комедийно-драматическом фильме 1977 года] "Энни Холл": "Брак — это смерть надежды". И я всегда заимствовал это выражение и применял его к музыке в том смысле, что сведение — это смерть надежды. Потому что когда вы записываете альбом, у вас куча возможностей — это действительно чудесный процесс, это как магия. И вот когда вы подходите к финальной части микширования, вам приходится пересматривать всё, что есть на дорожках, и принимать очень трудные решения о том, как их нужно расположить. И некоторые вещи, возможно, нюансы, которые вам полюбились, могут стать неуместными. И я нахожу этот процесс очень болезненным.



В конце концов это компромисс между вашей мечтой и действительностью того, что в итоге оказалось на записанных дорожках. И я нахожу это очень удручающим. И когда мы заканчиваем запись, я больше думаю о том, чего мы не добились, чем радуюсь тому, чего мы достигли. Но в итоге я примиряюсь с действительностью. Это занимает у меня немного времени. Несколько недель спустя, когда я отстраняюсь и слышу всё заново, я говорю: "Хорошо, это неплохо"».



Geddy также рассказал, что RUSH чуть не загубили свою самую успешную песню "Tom Sawyer" из-за проблем со сведением:



«Возникли технические проблемы, потому что мы использовали один из первых компьютерных микшерных пультов в Северной Америке. У нас ничего не получалось, и в какой-то момент я подумал: "Может, просто забудем эту песню и пойдём дальше"».







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