Вокалист RUSH: «Люди хотели бы, чтобы мы продолжали работать»



Geddy Lee в данное время находится в туре "My Effin' Life In Conversation". В рамках тура вокалист/басист RUSH рассказывает о своих мемуарах "My Effin' Life", которые были выпущены 14 ноября на HarperCollins. Турне, продюсируемое Live Nation, проходит по 14 городам Северной Америки и завершается 7 декабря в Торонто в Massey Hall.



На концерте в Чикаго гитарист SOUNDGARDEN Kim Thayil задал Geddy вопрос о возможности выпуска новой музыки от него и гитариста RUSH Alex'a Lifeson'a, на что Geddy ответил:



«Люди хотели бы, чтобы мы продолжали работать. Я понимаю, я ценю это. Я очень осторожен в своих словах, когда говорю об этом, потому что жизнь сильно изменилась с момента нашего последнего концерта, и я не становлюсь моложе. И я с удовольствием сочинил бы что-нибудь с Al'ом, для меня это было очень важно...



Я не мог представить, что буду исполнять музыку после смерти Нила [Пирта, барабанщика RUSH]. Когда такое случалось в моей жизни, я обращался к музыке, но после его смерти музыка не принесла мне никакого утешения. Это была просто странная череда событий, которая привела меня к окончательному выводу, что мне нужно поработать над собой. И мне нужно было выразить себя самостоятельно. Именно тогда я выпустил первую книгу, которую готовил, когда Нил был болен, мою "Big Beautiful Book Of Bass", которая, я уверен, есть у всех вас. И это было прекрасно, потому что я отдавал дань уважения инструменту, который подарил мне всё в жизни, — это был мой бас, и я чувствовал, что должен отдать должное своему басу во имя справедливости. И поэтому я провёл большое исследование своего инструмента и почувствовал, что должен поставить бас-гитару в один ряд с гитарами.



Я играл в группе с одними и теми же людьми почти 45 лет, и продолжать заниматься этим с другим человеком в такой ситуации мне показалось неправильным. Это было неправильно, и я не мог это принять. Поэтому мне нужно было заняться другими делами. Мне нужно было проводить больше времени с семьёй и реализовывать другие творческие идеи, которые у меня были. И вот теперь, когда начался этот редкий и необычный тур, я возвращаю перспективу в свою жизнь. Я верю, что у нас с Al'ом снова есть будущее в сочинении музыки. И если она нам понравится, мы её выпустим. Но всё это ещё предстоит увидеть. Потому что если я чему-то и научился за последние десять лет, так это тому, что жизнь невозможно предсказать. Но я надеюсь, поэтому не теряю надежды».







