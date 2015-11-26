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Rush

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12 янв 2021 : 		 Клавишник REDEMPTION почтил память Нила Пирта

9 янв 2021 : 		 Участники RUSH обсудили будущее

14 дек 2020 : 		 Барабанщик STYX почтил память Нила Пирта

13 дек 2020 : 		 Установка барабанщика RUSH продана более чем за полмиллиона долларов

12 дек 2020 : 		 Барабанщик FOO FIGHTERS надеется, что участники RUSH еще что-то сделают

25 ноя 2020 : 		 Музыканты TOOL, PRIMUS, MASTODON и COHEED AND CAMBRIA исполняют RUSH

23 ноя 2020 : 		 Установка барабанщика RUSH выставлена на аукцион

19 окт 2020 : 		 MIKE PORTNOY и STU HAMM исполняют RUSH

17 окт 2020 : 		 Книга о барабанщике RUSH выйдет зимой

9 окт 2020 : 		 GEDDY LEE: «Стоящих нереализованных треков RUSH нет»

9 сен 2020 : 		 Вокалист RUSH отрицает слухи о своей смерти

18 авг 2020 : 		 10-летний YOYOKA исполняет кавер-версию RUSH

12 июн 2020 : 		 Новое видео RUSH

11 июн 2020 : 		 В честь барабанщика RUSH назвали объект

9 июн 2020 : 		 Умер продюсер RUSH

3 июн 2020 : 		 Басист SUICIDAL TENDENCIES и студенты ALICE COOPER'a исполняют RUSH

28 май 2020 : 		 Рассказ об издании делюкс-версии альбома RUSH

20 май 2020 : 		 Барабанщик THE POLICE о Ниле Пирте

18 май 2020 : 		 Фрагмент нового релиза RUSH

10 май 2020 : 		 Участники ANTHRAX, TESTAMENT и SUICIDAL TENDENCIES исполняют RUSH

28 апр 2020 : 		 Вокалист RUSH записал благотворительный сингл

24 апр 2020 : 		 Участники ANTHRAX, TESTAMENT и SUICIDAL TENDENCIES исполняют RUSH

16 апр 2020 : 		 Вокалист VOIVOD о разогреве RUSH

14 апр 2020 : 		 Участники ANTHRAX, TESTAMENT и SUICIDAL TENDENCIES исполняют RUSH

7 апр 2020 : 		 Участники ANTHRAX, TESTAMENT и SUICIDAL TENDENCIES исполняют RUSH

2 апр 2020 : 		 GRAHAM BONNET о Ниле Пирте
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Клавишник REDEMPTION почтил память Нила Пирта



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Клавишник REDEMPTION Vikram Shankar почтил память Нила Пирта, которого не стало седьмого января прошлого года:

«Мне до сих пор трудно поверить, что прошёл целый год с тех пор, как умер Нил Пирт. Я не думал, что его потеря даже спустя столько времени будет ощущаться для меня столь сильной — у меня такое чувство, что новости я узнал буквально вчера. Полагаю, что это все из-за того, насколько Нил был важен для меня, настолько важен, что я не осознавал этого долгое время и понимаю только сейчас. Потому что в то время как тело Нила является памятником техническому совершенству мозга, для меня он куда больше. Для меня Нил олицетворяет прогресс, путь самосовершенствования, который никогда не прекращается даже когда миллионы уже считают тебя величайшим в том, что ты делаешь. 

Постоянные попытки Нила рассматривать свою профессиональную и личную жизнь с новых ракурсов лишний раз показывает, кто являлся вечным студентом и кто всегда знал, что лучшая версия себя находится где-то впереди, а не позади. И даже одно беглое прослушивание " The Garden " показывает, что Нил обладал глубоким пониманием того что действительно имеет значение: любовь, доброта, смирение и уважение. Я думаю, что мы все могли бы многому научиться у Нила в нынешние времена».

REDEMPTION Keyboardist VIKRAM SHANKAR Reflects On The Passing Of NEIL PEART -



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