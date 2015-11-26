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Клавишник REDEMPTION почтил память Нила Пирта



Клавишник REDEMPTION Vikram Shankar почтил память Нила Пирта, которого не стало седьмого января прошлого года:



«Мне до сих пор трудно поверить, что прошёл целый год с тех пор, как умер Нил Пирт. Я не думал, что его потеря даже спустя столько времени будет ощущаться для меня столь сильной — у меня такое чувство, что новости я узнал буквально вчера. Полагаю, что это все из-за того, насколько Нил был важен для меня, настолько важен, что я не осознавал этого долгое время и понимаю только сейчас. Потому что в то время как тело Нила является памятником техническому совершенству мозга, для меня он куда больше. Для меня Нил олицетворяет прогресс, путь самосовершенствования, который никогда не прекращается даже когда миллионы уже считают тебя величайшим в том, что ты делаешь.



Постоянные попытки Нила рассматривать свою профессиональную и личную жизнь с новых ракурсов лишний раз показывает, кто являлся вечным студентом и кто всегда знал, что лучшая версия себя находится где-то впереди, а не позади. И даже одно беглое прослушивание " The Garden " показывает, что Нил обладал глубоким пониманием того что действительно имеет значение: любовь, доброта, смирение и уважение. Я думаю, что мы все могли бы многому научиться у Нила в нынешние времена».







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