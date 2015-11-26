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*Новое видео TILL LINDEMANN & DAVID GARRETT 16
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Rush

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14 дек 2020 : 		 Барабанщик STYX почтил память Нила Пирта

13 дек 2020 : 		 Установка барабанщика RUSH продана более чем за полмиллиона долларов

12 дек 2020 : 		 Барабанщик FOO FIGHTERS надеется, что участники RUSH еще что-то сделают

25 ноя 2020 : 		 Музыканты TOOL, PRIMUS, MASTODON и COHEED AND CAMBRIA исполняют RUSH

23 ноя 2020 : 		 Установка барабанщика RUSH выставлена на аукцион

19 окт 2020 : 		 MIKE PORTNOY и STU HAMM исполняют RUSH

17 окт 2020 : 		 Книга о барабанщике RUSH выйдет зимой

9 окт 2020 : 		 GEDDY LEE: «Стоящих нереализованных треков RUSH нет»

9 сен 2020 : 		 Вокалист RUSH отрицает слухи о своей смерти

18 авг 2020 : 		 10-летний YOYOKA исполняет кавер-версию RUSH

12 июн 2020 : 		 Новое видео RUSH

11 июн 2020 : 		 В честь барабанщика RUSH назвали объект

9 июн 2020 : 		 Умер продюсер RUSH

3 июн 2020 : 		 Басист SUICIDAL TENDENCIES и студенты ALICE COOPER'a исполняют RUSH

28 май 2020 : 		 Рассказ об издании делюкс-версии альбома RUSH

20 май 2020 : 		 Барабанщик THE POLICE о Ниле Пирте

18 май 2020 : 		 Фрагмент нового релиза RUSH

10 май 2020 : 		 Участники ANTHRAX, TESTAMENT и SUICIDAL TENDENCIES исполняют RUSH

28 апр 2020 : 		 Вокалист RUSH записал благотворительный сингл

24 апр 2020 : 		 Участники ANTHRAX, TESTAMENT и SUICIDAL TENDENCIES исполняют RUSH

16 апр 2020 : 		 Вокалист VOIVOD о разогреве RUSH

14 апр 2020 : 		 Участники ANTHRAX, TESTAMENT и SUICIDAL TENDENCIES исполняют RUSH

7 апр 2020 : 		 Участники ANTHRAX, TESTAMENT и SUICIDAL TENDENCIES исполняют RUSH

2 апр 2020 : 		 GRAHAM BONNET о Ниле Пирте

2 апр 2020 : 		 Гитарист TESTAMENT о Ниле Пирте

1 апр 2020 : 		 Вокалист KISS о барабанщике RUSH
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|||| 14 дек 2020

Барабанщик STYX почтил память Нила Пирта



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Барабанщик STYX Todd Sucherman был среди тех, кто почтил память Нила Пирта в рамках Modern Drummer Festival 2020 — трансляция велась в сентябре. Видео исполнения "13 For NP" доступно ниже.

Кроме Todd'a в вечере принимали участие Chad Smith (RED HOT CHILI PEPPERS), Taylor Hawkins (FOO FIGHTERS), Thomas Lang, Alex Gonzalez (MANÅ), Jim Riley (RASCAL FLATTS), Danny Seraphine, Dom Famularo, Carmine Appice, Keith Carlock, Kenny Aronoff, Gregg Bissonette (Ringo Starr), Ray Luzier (KORN) and Kristina Schiano. The festival also featured special appearances by Carl Palmer, Eric Singer (KISS), Mike Portnoy (SONS OF APOLLO), Eric Leiderman ("Late Night With Seth Meyers"), Les DeMerle, Brian Tichy, Jason Bittner (OVERKILL), Don Lombardi, Charlie Benante (ANTHRAX), Jonathan Moffett, Wyatt Stav и 66 Samus.

STYX





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