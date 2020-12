14 дек 2020



Барабанщик STYX почтил память Нила Пирта



Барабанщик STYX Todd Sucherman был среди тех, кто почтил память Нила Пирта в рамках Modern Drummer Festival 2020 — трансляция велась в сентябре. Видео исполнения "13 For NP" доступно ниже.



Кроме Todd'a в вечере принимали участие Chad Smith (RED HOT CHILI PEPPERS), Taylor Hawkins (FOO FIGHTERS), Thomas Lang, Alex Gonzalez (MANÅ), Jim Riley (RASCAL FLATTS), Danny Seraphine, Dom Famularo, Carmine Appice, Keith Carlock, Kenny Aronoff, Gregg Bissonette (Ringo Starr), Ray Luzier (KORN) and Kristina Schiano. The festival also featured special appearances by Carl Palmer, Eric Singer (KISS), Mike Portnoy (SONS OF APOLLO), Eric Leiderman ("Late Night With Seth Meyers"), Les DeMerle, Brian Tichy, Jason Bittner (OVERKILL), Don Lombardi, Charlie Benante (ANTHRAX), Jonathan Moffett, Wyatt Stav и 66 Samus.













