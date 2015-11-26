Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Вокалист SIX FEET UNDER: «Посмотрел я ваш круглый стол дэт-м... 129
*Новое видео KREATOR 66
*Вокалист EXODUS — о том, что значит быть настоящим металхэдо... 63
*METALLICA готовит бокс-сеты "Load" и "Reload" 53
*Вокалист KING'S X: «Согласно Библии, мужчина не должен ложит... 35
[= ||| все новости группы



*

Rush

*



7 фев 2022 : 		 Пинбол от RUSH

25 янв 2022 : 		 Гитарист RUSH: «Доза — это правильно!»

11 янв 2022 : 		 175 песен RUSH в одном видео

31 окт 2021 : 		 Нереализованный трек от гитариста RUSH

27 окт 2021 : 		 MIKE PORTNOY: «Сыграть бы с RUSH...»

7 окт 2021 : 		 Гитарист RUSH: «С турами я завязал»

1 окт 2021 : 		 Басист RUSH получил награду

29 сен 2021 : 		 GEDDY LEE готовит мемуары

24 авг 2021 : 		 Трейлер пива RUSH

18 авг 2021 : 		 Коллекция машин барабанщика RUSH ушла за 3,9 миллиона

13 авг 2021 : 		 9-летняя девочка исполняет песню RUSH

3 авг 2021 : 		 Рассказ о коллекции машин барабанщика RUSH

29 июл 2021 : 		 Фильм RUSH в кинотеатрах

28 июл 2021 : 		 ALEX LIFESON — о малом количестве импровизаций на концертах RUSH

22 июл 2021 : 		 Гитарист RUSH воодушевлён новым проектом

6 июл 2021 : 		 Гитарист RUSH считает, что история группы окончена

1 июл 2021 : 		 Гитарист RUSH сотрудничает с участником CONEY HATCH

29 июн 2021 : 		 Машины барабанщика RUSH уйдут с молотка

19 июн 2021 : 		 Гитарист RUSH представил новую музыку

12 май 2021 : 		 THE POLYPHONIC SPREE исполняют RUSH: видео

18 апр 2021 : 		 THE POLYPHONIC SPREE исполняют RUSH

6 апр 2021 : 		 Музыканты ANTHRAX, TESTAMENT, SUICIDAL TENDENCIES и CROBOT исполняют RUSH

4 фев 2021 : 		 Вокалист — RUSH о Ниле Пирте

19 янв 2021 : 		 Участники DESTRUCTION, KING DIAMOND, BODY COUNT о Ниле Пирте

12 янв 2021 : 		 Клавишник REDEMPTION почтил память Нила Пирта

9 янв 2021 : 		 Участники RUSH обсудили будущее
Показать далее
| - |

|||| 7 фев 2022

Пинбол от RUSH



*
zoom
*
* *
Stern Pinball, Inc. опубликовали ролик о том, каким будет пинбол-автоматы RUSH, — видео доступно ниже.

Watch RUSH Pinball Machines As They Are Produced At STERN PINBALL Factory In Illinois








Like!+2Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 252

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2022 © Russian Darkside e-Zine.   Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом